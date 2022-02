Sydney Sweeney e Paul Walter Hauser tra le star di National Anthem

Sydney Sweeney, la star di Euphoria, farà parte del cast di National Anthem, il debutto alla regia di Tony Tost che verrà prodotto da Bron Studios.

Nel team della produzione ci sarà anche l'attivista nativoamericano Marcus RedThunder, coinvolto come consulente del progetto.

Il film National Anthem racconterà la ricerca di un oggetto raro di enorme valore della tribù Lakota. Alcune persone provano a recuperare l'oggetto per fare fortuna, altre per ottenere la libertà personale, e altre ancora semplicemente vogliono riportarla nella sua giusta casa. Chi è stato emarginato non sarà più ignorato e tutti dovranno imparare come sopravvivere.

Nel cast ci saranno Sydney Sweeney, Halsey, Paul Walter Hauser, Simon Rex, Toby Huss, Gavin Maddox Bergman, Harriet Sansom Harris e l'esordiente Derek Hinkey.

Tost ha dichiarato: "Sono davvero onorato nell'avere l'opportunità di portare in vita National Anthem con un film e di lavorare con Page Fifty-Four Pictures, Bron Studios e questo cast incredibile. Sono specialmente elettrizzato nel portare sullo schermo una visione di un'America moderna rurale che paga tributo ai miti del West e al tempo stesso li reinventa in modo radicale".