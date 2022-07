Sydney Sweeney parla della "mancanza di lealtà" a Hollywood: "Vogliono che pugnali la gente alle spalle"

Sydney Sweeney ha rivelato che a Hollywood c'è una profonda mancanza di "lealtà": l'attrice, che è stata recentemente nominata per due Emmy per le sue interpretazioni in Euphoria e The White Lotus, ha parlato di alcuni aspetti del mondo dell'intrattenimento che vorrebbe cambiare.

"Hollywood è costruito per cercare di farti pugnalare alle spalle le persone", ha dichiarato la Sweeney durante una nuova intervista del The Hollywood Reporter. Anche se ha continuato a definire il suo agente come il suo "miglior compagno di squadra", Sydney ha spiegato che ci sono fin troppe persone che supportano gli altri come dicono.

"Vedo persone che dicono: 'Ci sosteniamo a vicenda', e io penso: 'No. Cazzo, non lo fate affato, non siete leali'", ha continuato la star. Quando le è stato chiesto di rivelare se ha mai discusso di questi problemi con i suoi compagni di cast di Euphoria, l'attrice ha aggiunto: "Non parliamo di quel tipo di cose".

Sydney Sweeney ha anche espresso frustrazione per il modo in cui gli attori vengono pagati da quando esiste lo streaming, rispetto alle trasmissioni tradizionali del passato: "Per un periodo se volevo prendermi una pausa di sei mesi, non avevo le entrate per coprirla".