Sydney Sweeney e Glen Powell star della nuova commedia romantica di Will Gluck

Sydney Sweeney e Glen Powell saranno i protagonisti di una nuova commedia romantica diretta da Will Gluck, progetto attualmente ancora senza un titolo ufficiale.

Sony Pictures ha ottenuto i diritti del progetto che viene descritto come irriverente e dai contenuti adatti a un pubblico adulto.

Euphoria 2: Sydney Sweeney nella serie

Lo script originale del film è stato scritto da Ilana Wolpert e Will Gluck sta riscrivendo la sceneggiatura.

Sydney Sweeney sarà coinvolta anche come produttrice tramite la sua Fifty-Fifty Films, in collaborazione con Joe Roth, Jeff Kirschenbaum e Gluck, la cui Olive Bridge Entertainment ha un accordo con Sony.

Le riprese inizieranno alla fine di febbraio dopo che si è cercato di individuare le tempistiche giuste per evitare ogni problema con il lavoro previsto sul set di Euphoria. Tra i prossimi progetti dell'attrice ci sono Madame Web, The Registration e Barbarella.

Glen Powell, invece, è reduce dal successo di Top Gun: Maverick e della buona accoglienza riservata a Devotion, mentre prossimamente farà parte del cast di Deputy X e Foreign Relations.

Gluck ha diretto commedie di successo come Easy Girl e Friends With Benefits, e tra i suoi progetti in fase di sviluppo ci sono l'action comedy End of the World, Just Dance, e Move On.