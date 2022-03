Sydney Sweeney di Euphoria si è fidanzata ufficialmente con Jonathan Davino

Sydney Sweeney si è fidanzata ufficialmente con Jonathan Davino: secondo quanto riportato dalla rivista People, la star di Euphoria, 24 anni, nei prossimi mesi dovrebbe sposarsi con il suo fidanzato ristoratore, 37 anni.

I due sono legati sentimentalmente da anni anche se Sydney non ha mai commentato pubblicamente la loro relazione. La Sweeney e Jonathan sono stati fotografati per la prima volta insieme nell'ottobre 2018 mentre partecipavano alla cena InStyle allo Spring Place di Los Angeles.

Sebbene la relazione sia rimasta privata, i fidanzati sono stati avvistati in pubblico in numerose occasioni: nel più recente di questi avvistamenti l'attrice, che nel teen drama HBO interpreta il ruolo di Cassie, è stata immortalata con indosso quello che sembra essere a tutti gli effetti un anello di diamanti.

Come accennato in precedenza, sia per Sydney Sweeney che per Davino, la privacy è fondamentale e in una recente intervista rilasciata a Cosmopolitan la star ha dichiarato: "Non esco con persone sotto i riflettori. Non esco con attori, musicisti o chiunque altro nell'intrattenimento, perché posso semplicemente essere la normale Syd in quel modo e così è più semplice."