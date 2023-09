Sydney Sweeney: le sue curve mozzafiato fanno impazzire i fan nel video del nuovo singolo dei Rolling Stones

La splendida Sydney Sweeney è apparsa nel video di 'Angry', il nuovo singolo dei Rolling Stones, e i fan non riescono a smettere di guardarlo.

Sydney Sweeney ha letteralmente conquistato il web grazie ai leggendari Rolling Stones: l'attrice di Euphoria è apparsa come protagonista del video del nuovo singolo dell'intramontabile band inglese, intitolato "Angry". Secondo i fan, la star della tv è ufficialmente diventata una vera e propria regina del rock 'n' roll.

Nel filmato la Sweeney indossa un corpetto di pelle e pantaloni di pelle composti da stelle ritagliate sopra a dei collant neri e stivali con il tacco di pelle, mentre si dimena e balla al ritmo degli Stones in una decappottabile con il tettino abbassato. Nonostante il canonico look rockegiante, i capelli biondi della star sono luminosi come sempre e svolazzano al vento, mentre l'auto sfreccia sulla strada accompagnata dalla voce di Mick Jagger.

La stilista della Sweeney, Molly Dickson, aveva originariamente anticipato il suo look a luglio mentre la produzione stava girando il video. "Non vedo l'ora che voi vediate questo video musicale," aveva scritto la Dickson nella didascalia di una foto postata sulla propria pagina Instagram.

Anche Glen Oropeza, l'hairstylist di Sydney Sweeney, ha condiviso alcune parole relative alla loro giornata di lavoro sul set del video degli Stones, definendo l'attrice come "una bellissima ragazza, perfetta per i video musicali."