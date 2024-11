Sydney Sweeney annuncia la fine delle riprese del film su Christy Martin

Sydney Sweeney ha annunciato la fine delle riprese del film biografico dedicato a Christy Martin, la campionessa di pugilato che interpreterà sul grande schermo.

L'attrice ha condiviso su Instagram una nuova foto che la ritrae accanto all'atleta, ringraziandola per essere sempre stata al suo fianco durante l'esperienza sul set.

Il film su Christy Martin

Il lungometraggio, ancora senza un titolo ufficiale, racconterà la storia di Christy Martin seguendone l'ascesa verso i successi sportivi, ma anche i tanti problemi personali, tra cui come il suo marito, nel 2010, abbia cercato di ucciderla.

Sydney Sweeney, nel suo post, ha spiegato che di solito non scrive molto nelle sue didascalie, ma l'esperienza vissuta sul set meritava di essere celebrata con più attenzione.

La star del cinema e della televisione ha dichiarato: "Abbiamo concluso le riprese della storia di Christy Martin ed è stata una delle esperienze più emozionanti e in grado di trasformarmi della mia vita. Il percorso di Christy è così profondamente fonte di ispirazione, e averla al mio fianco durante questo processo è stato semplicemente surreale. Ci sono stati dei momenti sul set in cui la guardavo mentre era vicino ai monitor, facendo il tifo per noi, e mi emozionavo così tanto. Sapere quello che ha affrontato, quello contro cui ha combattuto per essere presente in quel momento, mi faceva venire voglia di piangere".

Sydney Sweeney: "Donne che aiutano altre donne a Hollywood? Tutto falso"

Sydney ha inoltre voluto rivolgere delle parole nei confronti della troupe di Charlotte per ringraziare chi ha lavorato sul set dando il massimo con lo scopo di portare in vita la storia di Christy. L'attrice ha poi voluto ringraziare gli altri membri del cast, in particolare Ben Foster, e il regista David Michôd.

Sweeney ha quindi sottolineato che il film proporrà una storia che celebra "la resilienza, la sopravvivenza e la capacità di trovare la forza per continuare a lottare" e ha dichiarato che non vede l'ora che la storia di Christy possa essere vista dagli spettatori di tutto il mondo che potranno apprezzarne la potenza.