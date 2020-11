Sydney Sibilia in live oggi su Twitch nel Salotto Cinefilo di Movieplayer

Sydney Sibilia, regista della trilogia cult Smetto quando voglio, sarà ospite del Salotto Cinefilo di Movieplayer, oggi alle 18:00 in live su Twitch.

Sarà Sydney Sibilia l'ospite del Salotto Cinefilo di Movieplayer oggi in live su Twitch alle 18:00 in punto. Il regista di origini salernitane sarà al microfono di Valentina Ariete per raccontare una ghiotta novità sulla trilogia ormai diventata cult.

Sydney Sibilia, infatti, presenterà in anteprima il primo cofanetto home video della trilogia di Smetto Quando voglio. Nata nel 2014, con l'arrivo in sala del primo film, Smetto quando voglio, scritto con Valerio Attanasio, la serie con Stefano Fresi, Edoardo Leo, Pietro Sermonti e Valerio Aprea è iniziata con un successo, di pubblico e critica, davvero sorprendente, con ben 12 candidature ai David di Donatello e il Ciak d'Oro al regista come rivelazione dell'anno. E ha proiettato Sibilia direttamente verso il grande annuncio: quella commedia sarebbe diventata una trilogia.

Dopo un anno e mezzo arriva finalmente al cinema il secondo capitolo, Smetto quando voglio - Masterclass, e alla fine del 2017 arriva anche il terzo e ultimo, attesissimo film: Smetto quando voglio - Ad honorem.

A distanza di tre anni, Sydney Sibilia è pronto non solo per annunciare il cofanetto ma anche per salutare l'uscita del prossimo film, L'Incredibile storia dell'Isola Delle Rose, distribuito il prossimo 9 dicembre da Netflix.

Quali sorprese ci riserva Sydney Sibilia anche per il prossimo anno? Lo chiederemo direttamente a lui nella live di Movieplayer (qui il link del nostro canale Twitch ufficiale per partecipare alla diretta con domande e curiosità) dalle 18:00, in compagnia di Valentina.