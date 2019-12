Syd Mead: morto a 86 anni il concept artist di Blade Runner e TRON

Il concept artist Syd Mead è morto all'età di 86 anni, in carriera aveva lavorato a film come Blade Runner e TRON.

Syd Mead, il designer e concept art che ha lavorato a film come Blade Runner e Alien, è morto a Pasadena all'età di 86 anni a causa di alcune complicazioni causate dal cancro contro cui lottava da tempo.

A confermare la notizia è stato il suo partner e manager Roger Servick. Syd Mead recentemente aveva lavorato a Blade Runner 2049 diretto dal regista Denis Villeneuve.

L'artista aveva frequentato l'Art Center College of Design a Pasadena e aveva trascorso tre anni nell'esercito all'inizio degli anni '50. Mead è stato poi assunto dalla Ford Motor Company per lavorare nell'Advanced Styling Studio per cui aveva realizzato molti volumi e cataloghi.

Negli anni Settanta aveva poi lanciato la sua società e ha successivamente iniziato a lavorare a film come Star Trek: Il film, Blade Runner, TRON, Alien, Corto Circuito, Johnny Mnemonic e Mission: Impossible III.

Recentemente, oltre a tornare nel mondo di Blade Runner, aveva firmato dei concept artist di Elysium. Tra i suoi lavori anche quello per gli anime Turn a Gundam e Yamato 2520.