S.W.A.T. Exiles stasera su Rai 2 lo spin-off con Shemar Moore: trama, puntate e quando finisce

Nuovo appuntamento con l'azione su Rai 2. Questa sera, sabato 31 ottobre 2026, in prima serata, debutta S.W.A.T. Exiles, la nuova serie poliziesca che riporta sullo schermo Shemar Moore nei panni del sergente Daniel "Hondo" Harrelson. Lo spin-off e sequel diretto di S.W.A.T., andato in onda dal 2017 al 2025, riprende le vicende del protagonista dopo gli eventi che hanno segnato la sua carriera e lo mette alla guida di una squadra completamente nuova.

La serata prenderà il via alle 21:20 con il primo episodio, Una nuova famiglia, seguito alle 22.10 dal secondo, Via libera. Due appuntamenti che introdurranno il pubblico nel nuovo universo della serie, tra reclute da addestrare, missioni ad alto rischio e vecchie conoscenze destinate a tornare.

S.W.A.T. Exiles, la trama: Hondo torna in azione con una nuova squadra

La storia riparte due anni dopo un momento drammatico. Una missione ad alto profilo finita in tragedia ha compromesso seriamente la carriera del sergente Daniel "Hondo" Harrelson, costringendolo a lasciare il servizio e ad affrontare un pensionamento forzato.

Lucy Barrett (interpreta l'agente Sammy Bishop) e Zyra Gorecki (interpreta Cassidy Han).

Quando ormai sembra che il suo percorso professionale sia arrivato al capolinea, per Hondo arriva una nuova opportunità. Il comandante Hicks lo richiama in servizio affidandogli un incarico particolare: mettere insieme e guidare un'unità S.W.A.T. sperimentale, composta da giovani reclute che non hanno ancora maturato una vera esperienza sul campo.

Non si tratta, però, di una squadra tradizionale. I nuovi agenti hanno personalità differenti, trascorsi complicati e caratteristiche che dovranno imparare a mettere al servizio del gruppo. Hondo sarà chiamato a trasmettere loro disciplina, esperienza e senso di responsabilità, trasformando un insieme di individualità in un reparto capace di affrontare le operazioni più delicate.

La nuova formazione, identificata come 44 Squad (soprannominata The Exiles) rappresenta anche un'occasione di riscatto per il sergente, che dovrà dimostrare di essere ancora in grado di guidare un'unità operativa. Ma le difficoltà non mancheranno: oltre alle tensioni interne e alle sfide sul campo, Hondo dovrà fare i conti con chi, all'interno del dipartimento, potrebbe non vedere di buon occhio il suo ritorno.

Ronen Rubinstein, Lucy Barrett e Shemar Moore

Le anticipazioni dei primi due episodi di S.W.A.T. Exiles

Episodio 1 - Una nuova famiglia: Dopo essere stato messo da parte, Hondo viene richiamato da Hicks per formare e addestrare una nuova squadra. Il gruppo è composto da giovani reclute, ognuna con una storia personale e un percorso differente, che dovranno imparare a conoscersi e a lavorare insieme sotto la guida del sergente.

Per Hondo comincia così una nuova sfida professionale: costruire un reparto affidabile partendo da zero, individuando le potenzialità dei singoli agenti e cercando di trasformare le loro differenze in un punto di forza. Il compito non sarà semplice, soprattutto perché i nuovi arrivati dovranno dimostrare di essere all'altezza delle responsabilità che li attendono.

Episodio 2 - Via libera: Mentre l'addestramento della Squadra 44 prosegue, Hondo fa la conoscenza di Angela Pike, la nuova comandante che ha preso il posto di Meyers. Nel frattempo, la squadra riceve il suo primo incarico ad alto rischio.

Gli agenti devono intervenire dopo una strage avvenuta in una discoteca di Koreatown. Tra le vittime viene identificato Kim Ji Ho, un uomo coinvolto nella gestione di una delle principali attività di spaccio della città. La sua morte rischia di modificare gli equilibri della criminalità locale e di lasciare campo libero al suo rivale Monte Barzarian.

Per la nuova squadra si tratta di una prova importante, che metterà alla prova la preparazione delle reclute e la capacità di Hondo di guidarle durante una vera operazione sul campo.

Il cast di S.W.A.T. Exiles

Quando va in onda S.W.A.T. Exiles e quanti sono gli episodi

Il debutto italiano di S.W.A.T. Exiles arriva a poco più di un mese dalla première statunitense. Negli Stati Uniti la serie ha esordito il 25 settembre 2026 sulla piattaforma STARZ, con la pubblicazione di un nuovo episodio ogni settimana.

La prima stagione è composta da dieci episodi. In Italia Rai 2 propone la serie a partire da sabato 31 ottobre, con una programmazione che prevede due episodi a serata e una distribuzione nell'arco di cinque settimane con un finale di stagione previsto, salvo variazioni di palinsesto, per sabato 28 novembre.

Il cast di S.W.A.T. Exiles: le nuove reclute e i ritorni dalla serie originale

Al centro della nuova produzione ritroviamo Shemar Moore, che torna a interpretare Daniel "Hondo" Harrelson. Accanto a lui ci sarà una formazione inedita di giovani agenti, interpretati da attori già conosciuti dal pubblico televisivo. Tra i nuovi componenti della Squadra 44 troviamo:

Jude Callan (Ronen Rubinstein) : agente dal passato controverso e tormentato, con una storia personale particolarmente complessa. Il suo passato lo porterà anche a confrontarsi nuovamente con il mondo delle operazioni sotto copertura, collaborando con l'FBI.

: agente dal passato controverso e tormentato, con una storia personale particolarmente complessa. Il suo passato lo porterà anche a confrontarsi nuovamente con il mondo delle operazioni sotto copertura, collaborando con l'FBI. Samantha "Sammy" Bishop (Lucy Barrett) : giovane recluta che ha costruito una notevole presenza mediatica come influencer nel mondo delle forze dell'ordine.

: giovane recluta che ha costruito una notevole presenza mediatica come influencer nel mondo delle forze dell'ordine. Ethan Cole (Freddy Miyares) : agente con un passato difficile e visibili problemi nelle relazioni interpersonali.

: agente con un passato difficile e visibili problemi nelle relazioni interpersonali. Malik Henderson (Adain Bradley) : recluta dotata di un talento tattico naturale, che dovrà imparare a gestire le responsabilità delle operazioni sul campo.

: recluta dotata di un talento tattico naturale, che dovrà imparare a gestire le responsabilità delle operazioni sul campo. Cassidy Han (Zyra Gorecki): agente determinata, pronta a tutto pur di dimostrare il proprio valore operativo.

Non mancheranno, inoltre, alcuni graditi ritorni per gli spettatori della serie originale. Nel corso della stagione torneranno infatti Jay Harrington, nuovamente nei panni di David "Deacon" Kay, Patrick St. Esprit, che riprenderà il ruolo del comandante Robert Hicks, e David Lim, ancora una volta nei panni di Victor Tan.