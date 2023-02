Swamp Thing: il film sarà diverso da tutti gli altri progetti del DC Universe

Tra i progetti del primo capitolo del DC Universe targato James Gunn e Peter Safran, intitolato Gods & Monsters, figura un film su Swamp Thing, celebre personaggio dei fumetti creato da Len Wein e apparso per la prima volta sulle pagine di House of Secrets #92 nel 1971.

Al momento non ci sono dettagli precisi sulla trama e sul potenziale regista, ma Peter Safran ha spiegato che si tratterà di un film diverso dagli altri progetti in essere. "Nonostante tutti questi progetti siano interconnessi tra loro, non sono tutti uguali dal punto di visto del tono. Ogni regista porterà la sua particolare estetica a ciascun film e sarà divertente vedere come questi progetti differenti si uniranno tra loro in futuro".

Non è la prima volta che Swamp Thing viene adattato per il grande schermo. Nel 1982 uscì nelle sale un film diretto da Wes Craven con Ray Wise nei panni di Alec Holland, mentre nel 1989 uscì il sequel. Ci fu anche una serie TV durata tre stagioni su USA Network e una serie animata su Fox Kids.

Un'altra serie TV in live action su Swamp Thing è poi uscita nel 2019 sul servizio di streaming DC Universe, cancellata immediatamente dopo l'episodio pilota per divergenze creative. La serie composta da soli 10 episodi è poi approdata sulla CW nel 2020.