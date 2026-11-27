C'è chi la considera un'idola, chi l'esempio lampante della deriva culturale dei nostri tempi e chi, pur criticandola, finisce per guardare i suoi video giustificandoli come "guilty pleasure". Rita De Crescenzo ha fatto dell'attenzione altrui una professione e adesso può aggiungere al suo curriculum anche una serie televisiva.

A occuparsi del fenomeno è Francesco Lettieri, che con Svergognata firma un progetto a metà strada tra il racconto biografico e l'indagine di costume. L'appuntamento è per fine novembre su Prime Video, dove saranno distribuiti i tre capitoli del documentario.

Svergognata e le ragioni di un successo che divide l'Italia

Rita De Crescenzo

Perché quasi due milioni di persone dovrebbero essere interessate a quello che fa quotidianamente Rita De Crescenzo? È uno degli interrogativi sollevati dalla docuserie in arrivo il 30 novembre, che affida parte del racconto proprio a chi alimenta la popolarità della creator: i suoi ammiratori.

Il regista di Ultras, che negli anni ha contribuito a definire l'immaginario visivo di artisti come Liberato e Calcutta, si addentra in un microcosmo nel quale i codici dell'intrattenimento tradizionale sembrano saltati completamente.

La capacità di De Crescenzo di mobilitare il suo pubblico è del resto finita sotto gli occhi di tutti all'inizio del 2025, quando Roccaraso si è ritrovata a gestire un afflusso eccezionale di visitatori, incentivato anche dalla promozione della destinazione sui social da parte della tiktoker.

In Svergognata c'è spazio per il racconto di questa singolare carriera, per le iniziative commerciali dell'influencer e per le sue aspirazioni artistiche. La prossima sfida? Misurarsi con un copione cinematografico. Lettieri documenta anche il desiderio della sua protagonista di cimentarsi nella recitazione, seguendola alle prese con le difficoltà del mestiere.

Rita De Crescenzo tra ambizioni, famiglia e conti con il passato

L'influencer napoletana regina di TikTok

Se su TikTok è la stessa De Crescenzo a decidere cosa mostrare di sé, il documentario introduce nella narrazione anche il punto di vista delle persone che le sono cresciute accanto.

A raccontarsi è, tra gli altri, il figlio Rosario, la cui esperienza familiare restituisce una prospettiva ben diversa da quella offerta dai video della madre. L'influencer affronta pubblicamente il tema della propria dipendenza dalle sostanze stupefacenti, durata, secondo il suo racconto, circa trent'anni, e torna sulle ripercussioni che questa ha avuto sulla vita dei figli.

Gli interventi di figure esterne alla sua cerchia, tra cui la conduttrice radiofonica Daniela Collu, Antonio Pascale, Isabella De Silvestro e il politico Francesco Emilio Borrelli, contribuiscono a mettere in discussione la versione che De Crescenzo offre di sé stessa, aprendo il racconto a considerazioni di carattere culturale e sociale.

Francesco Lettieri sulle possibili reazioni alla serie Prime Video

Dedicare una produzione televisiva a una figura così discussa significa esporsi inevitabilmente alle critiche di chi considera la visibilità concessa all'influencer parte del problema.

Intervistato da Repubblica, Lettieri ha spiegato di aver già messo in preventivo le reazioni negative: "Mi aspetto tantissime polemiche, messaggi minatori come già mi è successo per Ultras".

Nelle intenzioni del cineasta napoletano c'è però la volontà di interrogarsi anche sulle condizioni sociali nelle quali è maturato il fenomeno De Crescenzo, riportando all'attenzione del pubblico questioni come la marginalità, la povertà e le carenze nell'istruzione.

A sostenere il progetto sono i produttori Matteo Rovere e Leonardo Godano, con Groenlandia, Prime Video e Anemone.

Dopo il discusso passaggio a Belve, Rita De Crescenzo torna dunque a confrontarsi con un mezzo di comunicazione diverso da quello che l'ha resa famosa. E chissà se il lavoro di Lettieri riuscirà a incuriosire anche quella fetta di pubblico che, potendo scegliere, su TikTok scrollerebbe immediatamente al video successivo.