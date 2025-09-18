Suzuki Jukebox su Rai 1: la scaletta e i cantanti di stasera 18 settembre

Scopri tutti gli ospiti e le hit di stasera su Rai 1 con Suzuki Jukebox: Anastacia, Gipsy Kings, Le Vibrazioni e tanti altri pronti a far rivivere quarant'anni di musica italiana e internazionale dal Palaolimpico di Torino.

La prima serata di Rai 1 si anima con una festa di musica senza tempo. Questa sera, giovedì 18 settembre e domani venerdì 19 settembre, alle 21:30, Antonella Clerici conduce Suzuki Jukebox, con la partecipazione speciale di Clementino, che si trasforma nell'incursore della serata, pronto a guidare il pubblico tra groove, ritornelli e melodie. Il programma celebra quarant'anni di musica, ripercorrendo i grandi successi dagli anni '70 ai 2000 che hanno fatto ballare e sognare intere generazioni, tutti rivissuti dal vivo al Palaolimpico di Torino.

Cosa aspettarsi stasera 18 settembre

Lo spettacolo offre un viaggio nella storia della musica italiana e internazionale, con gli artisti originali che reinterpretano i loro successi più amati. Non mancano momenti di interazione social e incursioni dalla DJ Station Suzuki, cuore pulsante della serata, che propone contenuti esclusivi e clip dedicate al pubblico, rendendo ogni performance unica e coinvolgente.

Il format raccoglie il testimone di Arena Suzuki, lo show di Amadeus che dal 2021 al 2023 ha celebrato i grandi classici. Ora è guidato da Antonella Clerici con la sua energia contagiosa, affiancata da Clementino, pronto a sorprendere il pubblico con il suo stile vivace e la capacità di rendere ogni esibizione indimenticabile.

Tony Hadley

La scaletta del Suzuki Jukebox di stasera

Anastacia , icona internazionale della pop music

, icona internazionale della pop music Gipsy Kings by Diego Baliardo , maestri del flamenco pop

, maestri del flamenco pop Michael Sembello , autore di hit intramontabili

, autore di hit intramontabili Alcazar , tra disco e dance anni '90

, tra disco e dance anni '90 Le Vibrazioni e Zero Assoluto , simboli della musica italiana contemporanea

e , simboli della musica italiana contemporanea Alexia, Leee John, Marco Ferradini, Fausto Leali e Tony Hadley, pronti a far rivivere i grandi classici con energia e passione

Dove vedere Suzuki Jukebox

Registrate all'Inalpi Arena di Torino il 12 e 13 settembre, le due serate promettono una vera maratona musicale, tra revival, performance live e momenti di festa condivisa: un'occasione unica per cantare tutti insieme e celebrare melodie che hanno attraversato generazioni. Lo show sarà trasmesso su Rai 1 e in simultanea su Rai Radio 2, con Martina Martorano alla conduzione, e in diretta streaming su RaiPlay, per vivere ogni momento in tutte le forme possibili.