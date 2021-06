Suspiria: il capolavoro di Dario Argento torna stasera su Rai4 in seconda serata

Un viaggio nel cinema horror, quello di stasera su Rai4, che vedrà il ritorno in TV di Suspiria - in onda in seconda serata alle 23:55 -, uno dei capolavori del genere, diretto nel 1977 da Dario Argento.

Ispirato al romanzo Suspiria De Profundis di Thomas de Quincey, Suspiria fu scritto in collaborazione con Daria Nicolodi, che nel film interpretò un piccolissimo ruolo - non accreditato nei titoli - e che era all'epoca, da circa tre anni, sua compagna anche nella vita privata, mamma della seconda figlia di Dario, Asia Argento.

La giovane americana Suzy (Jessica Harper)giunge in Germania per iscriversi alla famosa Accademia di danza di Friburgo. La sera del suo arrivo però, sotto una pioggia implacabile, accade qualcosa di strano...

Jessica Harper in una sequenza inquietante del film Suspiria ( 1977 )

Diventato famoso anche per la sua colonna sonora, che fu composta dai Goblin con la collaborazione dello stesso Dario Argento, tuttavia Suspiria non fu accolto in maniera univoca in Italia, dove il regista continuava a essere più celebrato per Profondo rosso, arrivato in sala due anni prima.

Diversa invece la sorte di questo capolavoro dell'orrore all'estero, dove suscitò molto entusiasmo tanto tra i critici quanto tra gli spettatori.

Nel 2018 è arrivato nelle sale internazionali il remake di Suspiria, diretto da Luca Guadagnino, verso cui, però, Dario Argento non ha usato parole propriamente d'elogio.