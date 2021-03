Susan Sarandon: "Starei con un uomo o una donna, basta che abbia fatto il vaccino"

In occasione del podcast Divorce Not Dead, Susan Sarandon ha dichiarato di non considerare fondamentale il genere sessuale di un suo eventuale nuovo partner. L'attrice, quindi, uscirebbe con un uomo o con una donna senza alcuna distinzione: ciò che conta, però, è che l'uomo o la donna in questione abbiano ricevuto il vaccino anti-Covid.

Venezia 2017: l'affascinante Susan Sarandon sul red carpet del premio Kinéo

Come riportato dal Daily Mail, Susan Sarandon ha dichiarato: "L'unico requisito che desidero è che il mio partner abbia ricevuto il vaccino anti-Covid. Non mi interessa che sia un uomo oppure una donna. Ciò che conta è che il mio partner abbia senso dell'avventura. Genere e colore della pelle non mi interessano. Sono anche aperta a qualsiasi età". La protagonista di Dead Man Walking crede anche che il partner perfetto debba essere appassionato nei confronti del suo lavoro e di ciò che fa.

Miriam si sveglia a mezzanotte: Susan Sarandon e Catherine Deneuve in una scena del film

Nel corso della sua vita, Susan Sarandon è stata sposata dal 1967 al 1979 con l'attore Chris Sarandon e, poi, ha frequentato Louis Malle, David Bowie, Sean Penn e Franco Amurri. Dal 1988 al 2009, l'attrice ha frequentato Tim Robbins, da cui ha avuto due figli che si sono uniti a Eva Amurri, avuta da Franco. Dal 2010 al 2015, infine, è stata fidanzata con lo sceneggiatore Jonathan Bricklin. Susan Tomalin ha incontrato Chris Sarandon quando aveva 17 anni e frequentava la Catholic University of America di Washington D.C. Dopo il matrimonio e il divorzio, l'attrice ha deciso di mantenere comunque il cognome dell'ex marito.

Nonostante le sue numerose relazioni, Susan Sarandon ha deciso di non sposarsi più. A questo proposito, l'attrice ha dichiarato: "Non so, il matrimonio non fa per me. Non so dire perché. I miei genitori erano sposati e non è che abbiano vissuto così bene!". Sulla scelta di partner più giovani, l'attrice ha raccontato: "Un problema delle relazioni alla mia età è che moltissimi miei coetanei non sono più curiosi e non vogliono esplorare. Le mie relazioni sono andate male perché ho sempre dato troppo! Avrei voluto imparare prima dai miei errori. Ma, comunque, nonostante ciò, ho imparato davvero tanto!".