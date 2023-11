Susan Sarandon: il figlio chiede ai social media di smettere di postare foto del seno della madre

Il figlio di Susan Sarandon ha ringraziato i sostenitori della madre dopo il suo controverso discorso sulla questione israelo-palestinese, ma c'è una cosa che in queste ultime ore lo ha infastidito molto... un video in cui l'attrice è al trucco e mostra una scollatura generosa.

Miles Robbins ha postato un messaggio su X, in cui affronta il problema del video in questione, che rischia di mettere in ombra il messaggio che Susan Sarandon sta cercando di inviare sulla guerra tra Israele e Hamas.

Robbins ha dichiarato: "Ok, sono davvero grato di vedere persone su Twitter che difendono mia madre in questa nuova e buia era di liste nere maccartiste, ma potete per favore smettere di usare la clip di lei che si fa fare i capelli con le tette di fuori?".

Nella clip di 12 secondi, l'attrice appare seduta durante una sessione di trucco e indossa un reggiseno che non lascia molto all'immaginazione.

Susan Sarandon scaricata dalla sua agenzia

Recentemente, Susan Sarandon si è esposta in prima persone dopo aver parlato a una manifestazione pro-palestinese a New York, dicendo: "Ci sono molte persone che hanno paura di essere ebree in questo momento, e stanno avendo un assaggio di come ci si sente ad essere musulmani in questo Paese".

Susan Sarandon arrestata mentre protestava per il diritto al salario minimo

I suoi agenti alla United Talent Agency sono stati così irritati dalle sue dichiarazioni che l'hanno scaricata.