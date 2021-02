Survive the Night: stasera su Rai4 in prima visione l'action movie con Bruce Willis

Bruce Willis arriva stasera su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) alle 21:20 con Survive the Night, l'action movie, in prima visione in chiaro, diretto da Matt Eskandari nel 2020.

Locandina di Survive The Night

Avvincente home invasion che richiama le dinamiche dei classici revenge anni '70-80, Survive The Night vede Bruce Willis nei panni di Frank, uno sceriffo ormai in pensione e dai modi violenti che si trova ad aiutare il figlio medico con cui è in pessimi rapporti, preso in ostaggio con la famiglia dentro la sua stessa abitazione da due criminali responsabili di una rapina andata male.

Quando Frank scopre che sua moglie è stata uccisa dai malviventi comincia a pianificare la propria vendetta... Un gioco al massacro in cui ogni certezza è messa in discussione e in cui proprio il "vecchio sceriffo" Bruce Willis si prepara a diventare arbitro di molte esistenze.