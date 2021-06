Supervivientes, Gianmarco Onestini punto da un ragno velenoso: intervengono i soccorsi (VIDEO)

Attimi di panico a Supervivientes per Gianmarco Onestini: il naufrago italiano è stato punto da un ragno velenoso e solo il pronto intervento del medico ha evitato che la situazione precipitasse.

Dopo l'addio di Valeria Marini, che nell'ultima puntata di Supervivientes è stata eliminata al televoto e ha dovuto abbandonare il reality. La versione iberica dell'Isola dei Famosi ha ora come protagonista l'altro italiano in gara, Gianmarco Onestini. L'ex gieffino è molto noto in Spagna per aver partecipato all'edizione spagnola del grande Fratello ed aver vinto 'Il Tiempo del Descuento', spin off del Grand Hermano. Nelle ultime ore Gianmarco Onestini è stato protagonista di una brutta avventura, durante la notte un ragno velenoso ha morso lui e Omar Sanchez, un altro concorrente di Supervivientes. I due sono stati soccorsi in primo luogo da un altro naufrago, Carlos Alba, impresario ed ex concorrente di MasterChef 7. L'uomo ha provato ha far uscire il veleno premendo sulla zona attorno al morso. Purtroppo non è servito a nulla, i due naufraghi hanno iniziato ad avvertire un fortissimo dolore.

Naturalmente la produzione ha inviato subito il medico che ha provveduto ha far uscire il veleno con la stessa manovra di Carlos. Il dolore, unito allo spavento, è stato talmente forte che Onestini ha avuto una crisi di pianto. Il medico e gli altri naufraghi lo hanno fatto distendere e hanno atteso che il dolore cessasse. Gianmarco si è pian piano ripreso, il dolore e il panico sono passati, tanto che l'italiano è rimasto sull'isola rassicurando anche i familiari attraverso un video messaggio: "Buonasera a tutti. È vero, per me ieri è stato il giorno peggiore qui. Però voglio dire che sto bene e non getto la spugna. Continuo a lottare. Ora più che mai ho bisogno di supporto. Siamo ancora qui al top".