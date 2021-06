Supervivientes, il clistere di Gianmarco Onestini finisce in TV: è polemica

La dieta a base di cocco e riso ha provocato un blocco intestinale a Gianmarco Onestini che ha dovuto fare un clistere. Le immagini, trasmesse in televisione da Supervivientes, hanno suscitato molte polemiche.

Pochi giorni fa Valeria Marini ha abbandonato Supervivientes, la showgirl italiana è stata eliminata al televoto ma ha trovato il modo di far parlare di sé. Accolta in studio come una star dopo pochi minuti ha litigato con il conduttore.

L'unico italiano rimasto in gara ora è Gianmarco Onestini che ultimamente non è baciato dalla fortuna. Famoso in Spagna per aver vinto 'Il Tiempo del Descuento', spin off del Grand Hermano, l'italiano la scorsa settimana è stato punto da un ragno velenoso ed è stato salvato dal pronto intervento dei medici.

Il modello bolognese in queste ore è dovuto ricorrere nuovamente alle cure dei sanitari per un blocco intestinale. La dieta a base di cocco e riso dei naufraghi ha giocato un brutto scherzo a Gianmarco che, dopo giorni di sofferenza, ha richiesto nuovamente l'intervento del medico. Dopo essere stato visitato, a Onestini è stato ordinato il classico clistere. Non è la prima volta che nel format dell'Isola dei Famosi un concorrente deve subire questo tipo di trattamento, ma è la prima volta che la produzione del programma decide di mandare in onda le immagini.

Dopo questo episodio, Supervivientes è finito al centro delle polemiche, molti fan di Gianmarco Onestini, sia in Italia che in Spagna, hanno accusato il programma di aver umiliato il naufrago violando la sua privacy in un momento tanto intimo e delicato. Dopo l'intervento il naufrago italiano è stato meglio, discutendo con gli altri naufraghi Gianmarco ha parlato di esperienza da cancellare.