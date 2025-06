Superman: le mutande del costume sono ridicole, ma per James Gunn è tutto voluto

Dopo il successo ottenuto con Guardiani della Galassia, James Gunn ha deciso di lanciarsi nella difficile avventura del DC Universe e tra poche settimane arriverà al cinema Superman.

Nonostante la comprovata bravura di Gunn, i fan sono ancora dubbiosi sul fatto che sia il regista adatto al mood DC e uno dei dettagli più discussi riguarda un dettaglio del look dell'Uomo d'Acciaio.

Il discusso design degli slip di Superman

Intervistato da Fandango insieme al protagonista David Corenswet, James Gunn ha confessato di essere stato sul punto di non inserire gli slip nel look del personaggio ma una chiacchierata con Corenswet lo ha convinto a cambiare idea.

"Una delle grandi domande era: 'Avremo gli slip o no?' Ho parlato con Zack Snyder, che mi ha detto che aveva provato un miliardo di versioni con gli slip, ma non ci era mai riuscito. E io mi sentivo esattamente allo stesso modo. Ho fatto dei test con David, uno senza slip, uno con, e ancora ero orientato verso il no. Teoricamente mi piaceva, perché è il Superman con cui sono cresciuto".

Rachel Brosnahan e David Corenswet in una scena di Superman

In suo aiuto è arrivato proprio David Corenswet, che gli ha dato una spiegazione: forse Clark Kent indossa gli slip proprio per sembrare più ridicolo e sminuire, in un certo senso, la sua potenza:"In questa versione del DCU, tutti sanno che è un alieno. Spara raggi dagli occhi. Può abbattere cose con il respiro. È, in un certo senso, una creatura terrificante. Ma ama davvero i bambini, gli esseri umani, le persone. Vuole che i bambini non abbiano paura di lui. E questo è stato il motivo che mi ha fatto decidere di mantenere gli slip".

Il nuovo Superman di James Gunn

Superman è il primo film dei DC Studios destinato al grande schermo e sarà nelle sale cinematografiche nel cuore dell'estate, con 'un mix unico di azione epica, umorismo e cuore, offrendo un Superman guidato dalla compassione e da una fede profonda nella bontà dell'umanità'.

David Corenswet in una scena di Superman

Il film vede come protagonista David Corenswet nel doppio ruolo di Clark Kent/Superman, Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane e Nicholas Hoult nei panni di Lex Luthor.