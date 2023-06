Superman Legacy, James Gunn: 'È diverso da tutto ciò che ho fatto finora'

Prosegue la fase di pre-produzione di Superman: Legacy, il primo capitolo cinematografico che aprirà il DC Universe firmato James Gunn e Peter Safran. In questi giorni si stanno effettuando i casting per i ruoli di Clark Kent e Lois Lane.

Tra i nomi che circolano in questo periodo ci sono Nicholas Hoult, David Corenswet e Tom Brittney per Superman e Emma Mackey, Rachel Brosnahan e Phoebe Dynevor per Lois.

Sempre molto attivo sui social e nelle interazioni con i fan, James Gunn ha aggiornato i propri follower sulla lavorazione e in particolare sullo stato d'animo che sta vivendo in questo periodo:"È così diverso da qualsiasi cosa abbia mai fatto. È come essere di nuovo un bambino" ha confessato il regista.

Nonostante alcune perplessità sull'affinità tra lo stile di Gunn e un profilo come Superman, il regista sembra conscio dell'importanza del personaggio. Annunciando la lista di progetti in cantiere per il DC Universe, Gunn aveva dichiarato:"Superman: Legacy è il vero fondamento della nostra visione creativa per il DC Universe. Non solo Superman è una parte iconica della tradizione DC ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori dei fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo. Non vedo l'ora di presentare la nostra versione di Superman, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, animazione e giochi".