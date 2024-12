Superman, James Gunn svela se la Justice League esiste già nel nuovo DC Universe

La Justice League riunisce i più grandi supereroi del mondo: Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Martian Manhunter, Flash e Lanterna Verde. Ma nel nuovo DC Universe guidato da James Gunn, che si appresta a debuttare questo dicembre con Creature Commandos, prima del film di Superman della prossima estate, molti di questi personaggi non hanno ancora il volto di un attore a loro associato.

Sebbene Creature Commandos sia tecnicamente l'inizio di un nuovo canone, riprenderà alcuni eventi del precedente universo cinematografico noto come DC Extended Universe, tra cui la morte di Rick Flag (Joel Kinnaman) nel film diretto da Gunn, The Suicide Squad, e le conseguenze del fatto che la figlia di Amanda Waller (Viola Davis) abbia smascherato il suo abuso di potere come capo del programma governativo di black-ops Task Force X nella prima stagione di Peacemaker.

Come ha spiegato Gunn al New York Comic Con, "ci saranno riferimenti [nel DC Universe] a cose che sono accadute in passato, e quei riferimenti diventeranno poi canonici nel DCU proprio perché li citiamo".

Ciò che non verrà menzionato, tuttavia, è il cameo della Justice League che precede l'estromissione della Waller nel finale della prima stagione di Peacemaker, scritto e diretto da Gunn. Dopo che Peacemaker (John Cena) e la sua squadra hanno salvato il mondo dalle Farfalle mangia-corpi (alieni parassiti che si impossessano dei corpi dei loro ospiti umani), la Justice League è arrivata troppo tardi per aiutare a respingere l'imminente invasione.

Peacemaker 2: il trailer svela il ritorno di John Cena e il debutto di un ex-attore Marvel nel DC Universe

In una nuova intervista con l'Hollywood Reporter, Gunn ha descritto il film The Suicide Squad - Missione Suicida e la prima stagione di Peacemaker come "leggermente canonici" con Creature Commandos e il DCU in arrivo.

"Peacemaker è piuttosto lineare, con l'eccezione dell'apparizione di un certo gruppo [la Justice League] alla fine. Non esistono ancora", ha confermato Gunn. "Ma la regola è: se menzioniamo [qualcosa del passato] in uno dei nuovi show e film del DCU, allora è successo. Quindi questo è il modo in cui lo affronteremo".