Supergirl: Craig Gillespie potrebbe essere il regista del film

Supergirl potrebbe aver trovato il suo regista: Craig Gillespie sarebbe infatti impegnato nelle trattative con Warner Bros DC Studios.

Il progetto dovrebbe essere diretto negli ultimi mesi del 2024, al termine delle riprese di Superman, il progetto scritto e diretto da James Gunn.

I dettagli del film della DC

La protagonista di Supergirl: Woman of Tomorrow sarà Milly Alcock, recentemente protagonista di House of the Dragon. L'attrice dovrebbe apparire proprio in Superman, in arrivo l'11 luglio 2025 nelle sale americane.

James Gunn e Peter Safran, co-CREO della DC, saranno produttori del film dedicato alle avventure dell'eroina.

Il lungometraggio dovrebbe essere ispirato al fumetto Supergirl: Woman of Tomorrow scritto da Tom King e illustrato da Bilquis Evely. Ana Nogueira ha firmato la sceneggiatura del progetto.

Supergirl: Woman of Tomorrow, tutto quello che sappiamo sull'atteso film DC

Cosa racconterà il film

Gunn ha anticipato che sul grande schermo si vedrà la differenza tra Superman, inviato sulla Terra e cresciuto da genitori amorevoli fin da bambino, e Supergirl, che è cresciuta su una roccia che fa parte dei detriti di Krypton, mentre tutti intorno a lei sono morti e sono stati uccisi durante i suoi primi 14 anni di vita.

La versione di Supergirl che arriverà sul grande schermo sarà quindi quella di una giovane più indurita dalla vita.

Craig Gillespie ha recentemente diretto Crudelia, il film con star Emma Stone nel ruolo della villain al centro della storia raccontata in La carica dei 101.