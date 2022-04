Craig Gillespie regista del film The Antisocial Network, sul caso del boom delle azioni di GameStop

Craig Gillespie, dopo il successo della serie Pam & Tommy, tornerà alla regia in occasione del film The Antisocial Network, ispirato al libro scritto da Ben Mezrich.

Il progetto sarà prodotto da MGM e si ispira alla storia vera di quanto accaduto a GameStop nel 2021.

A scrivere la sceneggiatura di The Antisocial Network saranno Lauren Schuker Blum e Rebecca Angelo.

Al centro della storia ci sarà il caso delle azioni di GameStop il cui valore, dopo una quotazione di 17 dollari, è salito vertiginosamente fino a 348 dollari dopo l'intervento del gruppo Reddit r/wallstreetbets, composto da oltre 9.4 milioni di iscritti. L'acquisto di ingenti quantità delle azioni ha quindi portato all'aumento del prezzo.

Mezrich è già stato autore di The Accidental Billionaires: The Founding of Facebook, a Tale of Sex, Money, Genius and Betrayal, diventato poi il film The Social Network.

Le riprese del nuovo lungometraggio dovrebbero iniziare verso la fine dell'estate o all'inizio dell'autunno.

Craig Gillespie, dopo le nomination agli Oscar ottenute con Tonya, ha diretto la serie Pam & Tommy (disponibile su Disney+), in cui si raccontava il caso del furto del sex tape di Pamela Anderson e Tommy Lee, mostrandone le conseguenze sulla vita e sulla carriera della coppia.