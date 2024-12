Super Mario: l'Indovina Chi? dal mondo del personaggio Nintendo in sconto su Amazon

Il gioco da tavolo Indovina Chi? di Super Mario è attualmente in offerta su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, potete trovarlo a 19,90€, con uno sconto del 29% sul prezzo consigliato indicato (27,99€). Trovate tutti i dettagli relativi a questa edizione passando dal box seguente, o cliccando su questo indirizzo. Il gioco da tavolo Indovina Chi? di Super Mario è venduto e spedito da Amazon.

Indovina Chi? incontra il mondo di Super Mario

Scoprite una nuova dimensione di divertimento con l'edizione Indovina Chi? Super Mario, che porta il classico gioco di deduzione nel magico universo dell'idraulico più famoso della storia. Con 24 dei personaggi più iconici della serie Nintendo, da Mario e Luigi a Bowser, ogni partita è un viaggio tra eroi, principesse e villain. Poni le domande giuste, abbatti le finestre che non portano al personaggio misterioso e trionfa con astuzia e intuito.

Facile da configurare, rapido da giocare, immediato e irresistibile per tutta la famiglia, Indovina Chi? Super Mario è pensato per bambini dai 6 anni in su, ma non teme le sfide degli adulti più competitivi. Regalate un'esperienza che mescola nostalgia e novità, perfetta per chiunque ami Super Mario e i giochi da tavolo classici reinventati con un tocco di magia.