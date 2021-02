Sundance 2021: presenza del pubblico 2,7 volte maggiore nell'edizione virtuale

Le imprese commerciali di Park City, Utah, non festeggiano certo nell'anno dell'edizione virtuale del Sundance 2021 in cui avrebbero perso oltre 100 milioni di fatturato, ma il festival segna un bilancio più che positivo con una presenza del pubblico 2,7 volte maggiore rispetto al passato.

Coda: Marlee Matlin e la sua famiglia a teatro

Il Sundance riferisce che, per quanto riguarda le visualizzazioni del pubblico, sono state pari a 600.000, +168% rispetto al 2020. Il Sundance di quest'anno ha avuto una durata inferiore rispetto ai canonici 11 giorni e ha avuto meno film (73) rispetto alle tipiche 120 pellicole del festival in presenza. Quest'anno c'erano anche 50 cortometraggi in selezione. La versione virtuale ha permesso al pubblico di partecipare da tutti i 50 stati degli USA e da 120 paesi del mondo.

Analizzando i numeri, Sundance afferma che ci sono state 251.300 visualizzazioni di lungometraggi, cortometraggi e serie indie attraverso la piattaforma online o le app TV. Stimando una media di due individui per visione familiare, la cifra totale ammonta a 500.000 persone che hanno guardato la selezione da casa.

Human Factors: parla il regista Ronny Trocker, unico italiano al Sundance 2021

Il programma ufficiale di 23 conferenze ed eventi gratuiti ha avuto un pubblico totale di circa 66.000 utenti sulla base di 33.200 visualizzazioni utilizzando lo stesso moltiplicatore 2 per famiglia.

La sezione dedicata al VR, New Frontier, che includeva 14 progetti, ha avuto 39.800 visite, un grande incremento rispetto alla sezione live che in media ha circa 2mila visitatori per festival.

Il Sundance 2021 ha avuto comunque anche una componente fisica negli USA grazie ai 40 schermi satellite siti in 20 cinema in vari stati americani. Secondo i primi dati, 20.000 persone hanno partecipato ai drive-in e ai cinema al coperto. Il pubblico drive-in del Sundance era di circa 2,5 partecipanti per biglietto dell'auto.

Land, Robin Wright e Demian Bichir al Sundance 2021: "Dopo l'ultimo anno, non diamo più niente per scontato"

Qui trovate l'elenco dei migliori 10 film della selezione del Sundance secondo noi e qualche riflessione sull'edizione virtuale.

Per quanto riguarda i dati demoscopici, il Sundance 2021 ha attirato un pubblico nella fascia 18-34 al 48%. Il 64% degli spettatori ha usufruito dei film nella finestra di anteprima di tre ore che includeva elementi interattivi dal vivo grazie a una chat. I biglietti singoli al prezzo di $15 l'uno hanno rappresentato l'85% degli ingressi, mentre il resto era composto da pass per i festival.