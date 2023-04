Sullivan's Crossing, la serie canadese con Chad Michael Murray e Scott Patterson arriva su The CW

Sullivan's Crossing arriva su The CW. La rete ha infatti annunciato di aver acquisito la serie canadese composta da 10 episodi con protagonisti Chad Michael Murray e Scott Patterson. Presente nel cast dello show, che debutterà questo autunno, anche Morgan Kohan.

Basato sul romanzo bestseller di Robyn Carr, Sullivan's Crossing racconta la storia di Maggie Sullivan (Morgan Kohan), neurochirurgo tra i più importanti che, secondo quanto riportato da TVLine "apparentemente ha tutto ciò di cui ha bisogno, finché il suo socio in affari non viene denunciato per truffa e lei si ritrova accusata di negligenza. Cercando di prendere le distanze da quanto accaduto, Maggie decide di lasciare Boston e tornare nella sua casa d'infanzia di Sullivan's Crossing, luogo in cui il padre separato Sully Sullivan (Scott Patterson) gestisce un rustico campeggio.

Sarà proprio lì che la protagonista ritroverà vecchi legami e ne costruirà di nuovi. Tra questi quello con Cal Jones (Chad Michael Murray), che porterà nuove complicazioni nella sua vita. Mentre Maggie lavorerà per riabilitare il suo nome e la sua reputazione, e sarà costretta a confrontarsi con il suo doloroso passato mentre cercherà di riconnettersi con un lato di se stessa che aveva dimenticato da tempo".

In una dichiarazione Brad Schwartz, presidente di The CW ha dichiarato: "È incredibilmente speciale riportare Chad e Scott a casa in The CW". I due attori sono noti al pubblico per aver interpretato rispettivamente Lucas Scott in One Tree Hill e Luke Danes in Una mamma per amica. Inoltre, Murray ha recitato per un breve periodo nella serie dei coniugi Palladino vestendo i panni di Tristan Dugray.