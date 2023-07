Sulle ali della musica stasera su Rai 1: cast e trama del film ispirato ad una storia vera

Stasera su Rai 1, in prima serata, va in onda Sulle ali della musica, trama e cast del film biografico ispirato ad una storia vera.

Stasera, sabato 1 luglio 2023, Rai 1, in prima serata, subito dopo Techetechetè, trasmette Sulle ali della musica, film biografico, che racconta la vera storia di Antonia Brico, diretto da Maria Peters autrice anche della sceneggiatura. La colonna sonora è stata composta da Quinten Schram. Trama, cast, vera storia e trailer del lungometraggio.

Sulle ali della musica: Trama

Arrivata in America dall'Olanda con i suoi genitori quando era ancora una bambina, all'inizio del '900, Antonia sogna di diventare direttrice d'orchestra, ma nessuno sembra prenderla sul serio e il motivo è semplice: in un mondo conservatore e maschilista è difficile per una donna far valere il proprio talento artistico. Di conseguenza, Antonia decide di sfidare tutto e tutti per provare a essere ammessa alla Berlin Philharmonic Orchestra ed inseguire così il suo sogno. Tuttavia, con il profilarsi all'orizzonte dell'amore della sua vita, sarà chiamata a dure scelte.

Sulle ali della musica: Storia Vera e biografia di Antonia Brico

Sulle ali della musica racconta la vera storia di Antonia Brico, prima donna a dirigere un'orchestra sinfonica e ad affermarsi a livello internazionale.

Antonia Brico (1902-1989) è stata una direttrice d'orchestra olandese-americana. È stata una delle prime donne a ottenere successo nel campo della direzione d'orchestra professionale.

Nata il 26 giugno 1902 ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, Antonia Brico emigrò negli Stati Uniti con la sua famiglia all'età di sette anni. Mostrò un talento musicale precoce e studiò pianoforte e composizione a New York. Successivamente, decise di dedicarsi alla direzione d'orchestra e nel 1930 si trasferì a Berlino per studiare direzione con i famosi direttori d'orchestra Karl Muck e Fritz Zweig.

Nel corso della sua carriera, Antonia Brico affrontò la discriminazione e l'ostilità di alcuni colleghi e critici che non accettavano una donna nel ruolo di direttore d'orchestra. Tuttavia, nel 1934, divenne la prima donna a dirigere la New York Philharmonic Orchestra. Nonostante il suo talento e la sua perseveranza, Brico lottò per ottenere riconoscimento e opportunità paritarie nel campo della direzione d'orchestra.

Dopo aver lasciato la New York Philharmonic, Antonia Brico fu nominata direttrice della Women's Symphony Orchestra. L'orchestra si esibì in tutta l'America e ricevette un buon riconoscimento di critica.

La vita di Antonia Brico è stata oggetto di un documentario intitolato Antonia: A Portrait of a Woman e diretto da Jill Godmillow, realizzato, con l'aiuto di Judy Collins, nel 1974.

Sulle ali della musica: Interpreti e personaggi

Sulle ali della musica: Trailer e Critica

Sulle ali della musica è stato accolto dalla critica nel seguente modo: su Imdb il pubblico lo ha votato con 7.3 su 10