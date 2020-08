Suicide Squad contro Justice Jeague nel nuovo gioco Rocksteady

Il nuovo obiettivo della Suicide Squad? La Justice League. Almeno nel nuovo gioco targato Rocksteady Studios, che si dovrebbe intitolare "Suicide Squad: Kill the Justice League".

È la stessa compagnia a darne l'annuncio sulle varie piattaforme social, confermando i rumor che circolavano ormai già da un po'.

Warner Bros. aveva recentemente registrato due domini web che avevano dato da pensare a un possibile gioco dedicato proprio alla banda di villain e antieroi - SuicideSquadGame.com e SuicideSquadKillTheJusticeLeague.com -, e l'immagine e la caption appena condivise lasciano poco all'immaginazione: Superman e compagni sono nel mirino della Suicide Squad. Chi la spunterà?

Al momento non abbiamo molti dettagli in merito, ma non ci vorrà poi molto per scoprire qualcosa in più, perché Rocksteady presenterà il gioco in occasione del mega-evento virtuale targato DC, DC FanDome, che avrà luogo il prossimo 22 agosto sugli schermi dei vostri computer. E chissà, magari la particolare cornice ci offrirà delle anticipazioni anche su altri progetti della società (i fan chiedono a gran voce nuovi videogiochi dedicati al Cavaliere Oscuro), oltre che fare chiarezza sui dettagli tecnici basilari del nuovo titolo, come console, grafica, gameplay (che però, secondo il sito Comicbook, sarà meno probabile vedere dato l'annuncio piuttosto vicino all'evento).

E voi, che ne pensate? Vi entusiasma questo annuncio?