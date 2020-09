Sufjan Stevens e il trauma degli Oscar: "È come il ballo di fine anno di Scientology"

Sufjan Stevens non ha vissuto particolarmente bene l'esperienza vissuta sul palco degli Oscar 2018, arrivando a paragonarli a un ballo scolastico di Scientology.

L'artista ha condiviso la sua reazione alla performance che ha compiuto dal viso insieme a St. Vincent e Moses Sumney in un'intervista rilasciata a The Guardian che, come prevedibile, è diventata rapidamente virale.

Parlando della serata organizzata dall'Academy, Sufjan Stevens ha dichiarato: "Onestamente una delle esperienze più traumatizzanti di tutta la mia vita. Sembrava un terrificante ballo di fine anno di Scientology".

Il cantautore ha inoltre spiegato la sua visione degli Oscar: "Rappresentano tutto quello che odio dell'America e della cultura popolare".

Stevens aveva partecipato all'evento cinematografico dopo la nomination ottenuta grazie al lavoro compiuto con la colonna sonora di Chiamami col tuo nome e il brano Mystery of Love.

Sufjan ha però voluto ribadire: "Non volevo avere niente a che fare con quel mondo e con quella cultura. Non voglio far parte di una stanza piena di adulti che stanno facendo il diavolo a quattro per dei trofei di plastica".

In quell'edizione la categoria Miglior Canzone Originale è stata vinta dalla canzone Remember Me, realizzata per il film animato Coco .