Sublime: la storia della band diventa un film diretto da Francis Lawrence

La storia della rock band Sublime diventerà un film diretto da Francis Lawrence e prodotto da Sony Pictures.

Il progetto è in fase di sviluppo da anni e sembra finalmente si stia avvicinando alla fase delle riprese.

La sceneggiatura del lungometraggio biografico diretto da Francis Lawrence sarà firmata da Chris Mundy, già autore di Ozark, mentre nel team della produzione ci saranno anche i membri della band Sublime, Bud Gaugh ed Eric Wilson, e Troy Nowell e Jakob Nowell per conto degli eredi di Bradley Nowell.

Un comunicato stampa firmato da Gaugh, Wilson insieme alla vedova e al figlio di Nowell, dichiara: "Non riusciamo a crederci che finalmente accadrà e non potremmo essere più onorati ed eccitati nell'avere il grandioso Francis Lawrence e Chris Mundy nel raccontare la nostra storia. Siamo così grati nei confronti di Peter Paterno e Dave Kaplan/Surfdog per i loro anni di persistenza e per la visione nel far andare avanti questo film e grati nei confronti di 3000 Pictures di Sony e Chernin Entertainment per aver creduto in noi e aver portato la storia sul grande schermo. Conosciamo il talento di Bradley e il suo spirito sarà parte di questo incredibile percorso".

Sublime, il trio di Long Beach, ha dato vita a un nuovo genere musicale e inciso brani incredibilmente popolari come What I Got, Santeria, Wrong Way e Doin' Time .Bradley Nowell, purtroppo, è morto a soli 28 anni mentre il gruppo stava iniziando a ottenere la fama internazionale.

Dave Kaplan ha dichiarato: "Siamo elettrizzati che la storia follemente incredibile e importante sarà finalmente raccontata. Erano senza paura e pionieri nell'unire così tanti generi musicali, culture e stili di vita durante il loro breve tempo come band e la loro musica sta ancora influenzando musicisti e artisti. Io e Peter Paterno abbiamo trascorso gli ultimi sei anni cercando i partner giusti e non riusciamo a credere nella creazione di questo Dream Team composto anche da Elizabeth Gabler e Marisa Paiva di 3000 Pictures, Francis Lawrence, Chris Mundy e il team di Chernin. Non vediamo l'ora che questo film venga realizzato".

Francis Lawrence è attualmente impegnato nelle riprese di Hunger Games: Ballata dell'Usignolo e del Serpente.