Impact Winter: il podcast diventa una serie tv sviluppata da Francis Lawrence per Netflix

La saga di Impact Winter creata da Travis Beacham, uno dei podcast Audible Originals più popolari in tutto il mondo, diventerà una serie tv sviluppata per Netflix.

Netflix ha annunciato lo sviluppo di una serie tv tratta dal podcast Audible Originals intitolato Impact Winter, creato da Travis Beacham.

Nel progetto sarà coinvolto Francis Lawrence, già dietro la macchina da presa di Hunger Games, come regista e produttore esecutivo.

Cosa racconta Impact Winter

Travis Beacham ha già firmato script per Carnival Row, Pacific Rim e Clash of the Titans, e Impact Winter ha già ottenuto 6 milioni di abbonati con le sue prime tre stagioni, mentre la quarta sta venendo realizzata.

La storia è ambientata in un mondo dove una cometa ha colpito la Terra con risultati apocalittici. La luce del sole è bloccata, dando vita a un inverno senza fine, e gli umani devono scontrarsi con i vampiri, emersi dalle ombre. Due sorelle si ritrovano così in due schieramenti in opposizione durante la guerra. Darcy sta guidando il tentativo di salvare l'umanità, mentre sua sorella minore Hope vuole solo ritornare a vivere senza nascondersi.

A dare voce ai personaggi nella versione originale del podcast c'è un cast stellare composto da Liam Cunningham, Bella Ramsey, Ellie Bamber, Holliday Grainger, Esme Creed-Miles, Caroline Ford, Sacha Dhawan, Danielle Galligan, David Gyasi, Gina Stiebitz, Andrew Gower, Ralph Ineson, Navid Negahban, Michael Culkin e Chloe Pirrie.

Per ora non è stato svelato se c'è l'intenzione di coinvolgere alcuni degli interpreti anche nell'adattamento televisivo

La serie Netflix sarà sviluppata da Skybound e Anonymous Content.

Il progetto prequel

La saga di Impact Winter ha già dato vita ad altri progetti come una graphic novel prequel, pubblicata da Image Comics e scritta dallo stesso Beacham, che racconta qualche dettaglio in più sul passato di Darcy. Nella storia sono coinvolti anche i personaggi di Rook, alla ricerca di una seconda opportunità, e di Penelope, da poco trasformata in vampiro e in cerca di vendetta.

Per ora non è stato svelato se la storia sarà tenuta in considerazione nello sviluppo della versione televisiva, ma non è da escludere la presenza di flashback negli episodi o una narrazione diversa rispetto a quella originale, addentrandosi quindi negli anni precedenti agli eventi principali.