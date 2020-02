Lo stuntman terrapiattista Mike Hughes morto in un incidente: aveva tentato il lancio con un razzo

Lo stuntman statunitense Mike Hughes, star di Science Channel conosciuto con il soprannome di Mad Mike, è morto mentre provava un audace esperimento per dimostrare che la Terra è piatta.

Mad Mike Hughes stava girando le riprese di un episodio di Homemade Astronauts, trasmissione che va in onda su Science Channel. Mad Mike è morto cercando di decollare da un razzo da lui costruito per dimostrare che la Terra è piatta. Lo scopo era quello di scattare una fotografia della Terra dal razzo costruito in casa ma, purtroppo, l'impresa di è conclusa nel peggiore dei modi possibili.

Flat Earth Scientist Died During Rocket Launch to Prove The Earth is Flat #FlatEarth #MikeHughes pic.twitter.com/MAwzOnbbqN — Information Drillers (@infodrillers) February 23, 2020

Come emerge nei video dell'incidente pubblicati sui social network, il razzo da lui costruito è stato lanciato da Barstow, in California intorno alle 14 locali. Il paracadute si è staccato poco dopo il lancio, mentre il razzo ha continuato la sua traiettoria con a bordo Mad Mike, schiantandosi poi a Terra.

I portavoce del canale hanno diffuso un messaggio di cordoglio per la perdita dello stuntman, che Science Channel ha sempre appoggiato: "I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno alla famiglia e agli amici di Mike Hughes in questo momento difficile. Era sempre stato il suo sogno fare questo lancio, e Science Channel era lì per raccontare il suo viaggio"

Anche il suo manager Darren Shuster ha rotto il silenzio sulla morte di Michael Hughes, definendolo come un uomo che ha voluto rompere gli schemi: "Quando Dio ha creato Mike, ha rotto gli schemi. Quell'uomo viveva per andare oltre ogni limite. Non sarebbe uscito di scena in nessun altro modo!"