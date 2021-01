Studio Ghibli debutta su Twitter e condivide un disegno originale di Hayao Miyazaki

Lo Studio Ghibli ha lanciato il suo profilo Twitter e i primi post comprendono un'illustrazione originale di Hayao Miyazaki per festeggiare l'inizio del 2021 e varie foto.

Tra gli scatti condivisi ci sono anche quelli che mostrano la vista dal tetto dello studio e alcuni oggetti usati durante il lavoro dagli animatori.

L'immagine firmata da Hayao Miyazaki mostra un bue che calpesta un topo ed è stata ideata dall'esperto in animazione ispirandosi al calendario zodiacale giapponese. Lo Studio Ghibli, che ha debuttato proprio alla fine del 2020 su Twitter, ha scritto online: "Grazie per aver sempre sostenuto lo Studio Ghibli. La pandemia globale del nuovo coronavirus, che sta continuando dallo scorso anno, non ha ancora mostrato segni di voler finire... I professionisti in campo medico che si dedicano al curare i pazienti si occupano delle questioni mediche a prescindere dalla fine dell'anno o dell'inizio dell'anno. Vogliamo esprimere il nostro più profondo rispetto e profonda gratitudine".

Hayao Miyazaki è attualmente al lavoro sul nuovo film How Do You Live?, totalmente disegnato a mano a differenza di Earwig and the Witch, il progetto di Goro Miyazaki in uscita in questi mesi in varie nazioni del mondo che rappresenta il primo titolo dello studio usando l'animazione digitale.

Ecco i primi post condivisi online dallo studio: