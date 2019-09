Striscia la notizia: Matteo Renzi insulta tutti nel video deepfake

Matteo Renzi ha scelto Striscia la notizia per regalare insulti a chiunque, anche se è accaduto solo in un video deepfake e non nella realtà, come ha subito chiarito la stessa trasmissione.

La notizia è arrivata via social il 23 settembre scorso, poco prima della puntata, con un annuncio sorprendente: un fuorionda esclusivo in cui Matteo Renzi ne diceva delle belle praticamente a tutti i suoi avversari politici, da Giuseppe Conte a Luigi Di Maio, senza risparmiare neppure Sergio Mattarella. Attenzione a non cascarci, però, perchè si trattava in realtà di un video deepfake, ovvero basato sull'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

Questa sera a #Striscia un fuorionda esclusivo!

È lui o non è lui? Certo che non è lui >> https://t.co/EHD0R8lVeG pic.twitter.com/oR0AwYNlSi — Striscia la notizia (@Striscia) September 23, 2019

Il Tg satirico di Antonio Ricci, dunque ha utilizzato l'intelligenza artificiale per manipolare il video originale, applicando sul volto del protagonista quello di un secondo soggetto, nel nostro caso Matteo Renzi, in tempo reale e il risultato è strabiliante.

Naturalmente non è il primo esempio: ha fatto scalpore, lo scorso giugno, il video con Mark Zuckerberg che diceva di voler controllare il futuro. Per non parlare di tutti gli esempi con attori famosissimi, da Keanu Reeves che sventa una rapina, a Sylvester Stallone che si sostituisce ad Arnold Schwarzenegger in Terminator 2, fino a Jim Carrey al posto di Jack Nicholson in Shining.