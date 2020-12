Striptease, Demi Moore ricorda: "Un ruolo che faceva paura alle donne"

Durante una puntata del suo podcast erotico, Dirty Diana, Demi Moore ha parlato di un suo celebre film degli anni novanta, Striptease, concentrandosi principalmente su come quella parte "facesse molta paura alle donne"; la stessa cosa accadde anche l'anno seguente con Soldato Jane.

L'attrice ha raccontato: "Credo che sia un film molto complesso, mi stupì il giudizio su quel tipo di donna, cosa che oscurò il motivo per cui trovai la storia interessante in primo luogo. Si trattava solo di una madre che cercava di sopravvivere e di non perdere sua figlia. Dovetti affrontare molte critiche e giudizi."

"Secondo molte persone Striptease rappresentava una sorta di tradimento nei confronti delle donne mentre Soldato Jane tradiva gli uomini a detta di molti. Con Striptease sono entrata in un ruolo che era la paura delle donne mentre Soldato Jane era come se fosse una sfida per gli uomini. Lo hanno fatto sapere anche a me." Ha continuato la Moore.

La Moore ha concluso il suo podcast dichiarando: "In particolare, il mio compenso per Striptease è diventato qualcosa per cui sono stata punita anziché omaggiata. Ma ovviamente, e per fortuna, le cose cambiano e col tempo tutte le cose possono essere viste per quello che realmente sono. Ci è voluto un po' , ma va bene."

Dopo la fine delle riprese di Striptease Demi fu richiamata dal regista per girare di nuovo alcune scene del film e dovette indossare una parrucca poiché si era già rasata la testa per Soldato Jane. Su Rotten Tomatoes la pellicola è stata valutata negativamente e il consenso critico del sito recita: "Il film non può decidere se si tratta di un thriller volgare o di una satira sexy - che diventa un punto controverso in quanto si rivela disastrosamente incapace di riuscirci."