Striminzitic show: Renzo Arbore torna in TV stasera su Rai2

Striminzitic show è il nuovo programma home made di Renzo Arbore, in onda stasera su Rai2 alle 21:20, e da domani in seconda serata per 21 puntate.

Striminzitic show è il nuovo atteso programma con cui Renzo Arbore è pronto a tornare, da stasera su Rai2, con 21 puntate. La prima, oggi lunedì 8 giugno, andrà in onda alle 21.20, mentre le successive 20 saranno proposte in seconda serata, a partire dal 9 giugno.

Ugo Porcelli, storico autore, e il suo amico musicista Gegè Telesforo, hanno finalmente convinto Renzo Arbore a mettere mano al suo archivio personale. Ed è così che il vero collante delle 21 puntate sarà proprio il racconto in maniera sorridente e aneddotica dei filmati e dei momenti più belli e curiosi della carriera dello showman. Ma Arbore è anche un frequentatore della rete da cui recupererà, di puntata in puntata, preziose chicche della tv d'autore di ieri fino ai nuovi talenti di oggi.

"Striminzitic" è un neologismo italo-inglese maccheronico per avvertire gli spettatori di non attendersi l'evento televisivo del sabato sera con luci, lustrini, balletti, orchestra e ragazze Coccodè, perché ne rimarrebbero delusi. "Home made" o, per dirla alla napoletana, "casa e puteca": lo show, infatti, è stato realizzato nel salotto di casa Arbore, dove non ci sono assembramenti di amici, nel pieno rispetto delle necessarie misure restrittive in atto al momento della registrazione. Il "master of ceremony" delle serate tv sarà Gegè Telesforo, musicista, compositore esperto di rango internazionale di jazz e fusion, con ventennale esperienza di conduzione televisiva, ma soprattutto abile improvvisatore della parola, grazie alla frequentazione con Arbore. Striminzitic Show è un'altra sfida televisiva dell'artista, nella speranza di poter regalare 21 serate di leggerezza e distrazione in un momento così particolare per il nostro Paese.