Renzo Arbore annuncia: “Ritrovate ottanta puntate di Alto Gradimento”

Renzo Arbore ha ritrovato ottanta puntate di Alto Gradimento: il conduttore televisivo e radiofonico le ha recuperate grazie ad un fan che le aveva conservate su cassetta ed ha voluto regalargliele per festeggiare i cinquant'anni della trasmissione cult.

Indietro Tutta: Renzo Arbore e Nino Frassica ai tempi della trasmissione

Alto Gradimento è stata una trasmissione che ha fatto la storia della radio italiana, il programma di Radio 2, condotto da Renzo Arbore e Gianni Boncompagni è andato avanti per sei anni e per i suoi appassionati era appuntamento da non perdere, come dimostra Vittorio Melecchi, il collezionista di Lucca che aveva registrato le puntate sui nastri e le ha regalate a Renzo Arbore che ha dichiarato:

"Il 18 luglio di 50 anni fa cominciammo Alto Gradimento, una trasmissione di rottura rispetto agli standard dell'epoca. Purtroppo la maggior parte delle registrazioni del programma sono andate perse. Ma il 18 luglio di quest'anno, a Lucca, un collezionista, Vittorio Melecchi, mi ha consegnato 80 puntate conservate su cassetta".

Renzo Arbore lo ha annunciato durante la presentazione del palinsesto autunnale di Radio Rai. Il famoso conduttore di Indietro tutta ha poi aggiunto: "Tutto il materiale, consegnato già alla Rai, verrà digitalizzato e si potranno recuperare molti degli sketch che, con una punta di vanità, considero senza tempo. Magari se ne potrà trarre materiale per altre trasmissioni - Arbore parlando della trasmissione ricorda - Io, Boncompagni, Bracardi, Marenco non facevamo satira, ma intrattenimento. Un tipo di umorismo che è valido ancora oggi: non c'era niente di scritto, era tutto improvvisazione".

Alto Gradimento è andato in onda per la prima volta il 7 luglio 1970 e terminò il 2 ottobre 1976, veniva trasmessa dal lunedì al venerdì, dalle 12.30 alle 13.30. La seconda edizione fu proposta sempre su Radio 2, dal 2 gennaio 1979 al 30 settembre 1980. Tra i personaggi ideati dai conduttori e dai loro collaboratori ricordiamo Scarpantibus, Romolo Catenacci, Patroclo, Ragionier Affastellati e Max Vinella.