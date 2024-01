Appresso alla musica con Renzo Arbore stasera su Rai 2: Un viaggio nella storia musicale italiana

Stasera in seconda serata su Rai 2 va in onda la nuova puntata di Appresso alla musica: anticipazioni ed ospiti del programma con Renzo Arbore e Gegè Telesforo.

Stasera, giovedì 4 gennaio, in seconda serata, alle 23:45 circa, subito dopo The Floor - Ne rimarrà solo uno, va in onda la prima puntata di Appresso alla musica. Il programma scritto e condotto da Renzo Arbore che avrà al suo fianco Gegè Telesforo. La serie offre uno sguardo unico sulla storia della musica italiana e internazionale della seconda metà del Novecento.

Appresso alla Musica - Un Viaggio Nella Storia Musicale Italiana

Il carismatico showman Renzo Arbore fa il suo ritorno in televisione con una versione rinnovata di Appresso alla musica: Premiata bottega di antiquariato musicale di Renzo Arbore, un coinvolgente programma di Rai Cultura. Scritto dallo stesso Arbore insieme a Ugo Porcelli.

Un Viaggio Unico attraverso Aneddoti e Curiosità

Renzo Arbore e il suo team ci conducono in un viaggio coinvolgente attraverso aneddoti, curiosità e contributi video inediti provenienti dagli show e programmi televisivi dello showman foggiano.

Venti puntate, in onda ogni giovedì su Rai 2 a partire da stasera, ci immergeranno nella cultura musicale del passato, offrendo momenti indimenticabili delle esperienze di Renzo Arbore nel mondo dell'intrattenimento.

Collaborazione con Gegè Telesforo

Ogni puntata vede Renzo Arbore alla guida del programma con la collaudata spalla di sempre, Gegè Telesforo. Grazie alla sua simpatica ironia e competenza, Telesforo si conferma come il perfetto compagno di viaggio di Arbore, contribuendo a rendere ogni episodio un'esperienza unica.

Ospiti di Prestigio e Esibizioni Memorabili

In ogni puntata, Arbore si intrattiene con importanti cantanti o gruppi musicali che hanno lasciato un segno indelebile nelle sue trasmissioni tv.

Nella prima puntata tornano protagonisti una giovanissima Patty Pravo (in "Speciale per voi"), Gigi Proietti (in "Caro Totò, ti voglio presentare"), Tosca e Tullio De Piscopo (ne "Il caso Sanremo") e Le Sorelle Bandiera (ne "L'Altra domenica").

Gli spettatori avranno così l'opportunità di riscoprire le esibizioni di giovani talenti successivamente divenuti icone della musica italiana del secolo scorso.

Focus sulle Rarità Musicali e il Ripasso di Brani Indimenticabili

Questa nuova edizione di Appresso alla musica si distingue per la sua attenzione alle rarità e al ripasso di canzoni bellissime forse un po' sbiadite nella nostra memoria.

Diversamente dalla precedente versione, che richiamava molto DOC - Musica ad origine controllata, questa serie offre un'immersione più approfondita nelle gemme nascoste della storia musicale italiana.

Antiquariato Musicale: Restauro e Rimasterizzazione Audio

Considerando la natura quasi antiquaria di queste registrazioni, la serie mette in risalto il meticoloso lavoro di restauro e rimasterizzazione audio a beneficio degli archivi Rai.

Con materiali che superano i sessanta anni d'età, questa è un'occasione unica per apprezzare da vicino le esperienze e i contributi di Renzo Arbore nel mondo dell'intrattenimento.

Dove Vedere Appresso alla musica

Le venti puntate di Appresso alla musica, andranno in onda dal 4 gennaio ogni giovedì in seconda serata su Rai 2 e, in replica, dal 10 gennaio ogni mercoledì in seconda serata su Rai 5.

Il programma si potrà seguire anche in live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand.