Appresso alla musica con Renzo Arbore stasera su Rai 2: anticipazioni della puntata del 18 gennaio

Stasera in seconda serata su Rai 2 va in onda la nuova puntata di Appresso alla musica: anticipazioni ed ospiti del programma con Renzo Arbore e Gegè Telesforo.

Stasera, giovedì 18 gennaio, in seconda serata, alle 23:45 circa, subito dopo il film Bohemian Rhapsody, va in onda la nuova puntata di Appresso alla musica. Il programma scritto e condotto da Renzo Arbore che avrà al suo fianco Gegè Telesforo. La serie offre uno sguardo unico sulla storia della musica italiana e internazionale della seconda metà del Novecento.

Appresso alla Musica - Un Viaggio Nella Storia Musicale Italiana

Il carismatico showman Renzo Arbore fa il suo ritorno in televisione con una versione rinnovata di Appresso alla musica: Premiata bottega di antiquariato musicale di Renzo Arbore, un coinvolgente programma di Rai Cultura. Scritto dallo stesso Arbore insieme a Ugo Porcelli.

Un Viaggio Unico attraverso Aneddoti e Curiosità

Renzo Arbore e il suo team ci conducono in un viaggio coinvolgente attraverso aneddoti, curiosità e contributi video inediti provenienti dagli show e programmi televisivi dello showman foggiano.

Ogni puntata vede Renzo Arbore alla guida del programma con la collaudata spalla di sempre, Gegè Telesforo. Grazie alla sua simpatica ironia e competenza, Telesforo si conferma come il perfetto compagno di viaggio di Arbore, contribuendo a rendere ogni episodio un'esperienza unica.

Anticipazioni della puntata del 18 gennaio

Stasera Renzo Arbore riserverà un omaggio alla melodia napoletana con Roberto Murolo e Renato Carosone (dal programma "Na voce 'na chitarra") attraverso un medley di alcuni dei più celebri brani della canzone umoristica "Caravan Petrol", "Giuvanne cu' a chitarra", "Torero", "'O Sarracino", e "Tu vuò fa l'americano".

Quindi si proseguirà con il ricordo di uno dei primi crooner italiani Teddy Reno (nel programma 'Il caso Sanremo' del 1990) prima di un salto nel passato, nella tv in bianco e nero, con Speciale per voi che propone un'incredibile performance di Enzo Jannacci nel brano "Messico e Nuvole" e l'insolita presenza di Domenico Modugno.

Il ritorno alla tv a colori sarà con Quelli dello swing, un classico di Natalino Otto (nella versione "Mamma mi piace il ritmo") con due ballerini d'eccezione, Lillo e Vincenzo Fesi, tra i più bravi danzatori swing del mondo.

In chiusura un ricordo di Nilla Pizzi (con "Vola colomba", "Grazie dei fiori" e "Papaveri e papere" tratto da "Il caso Sanremo", 1990) e la performance della stesso Arbore con L'Orchestra Italiana sulle note di "Aummo...aummo", brano composto nel 1954 da Giuseppe e Luigi Cioffi e che lo showman ha scoperto e rilanciato in tutto il mondo.

Dove vedere Appresso alla Musica

Appresso alla Musica andrà in onda stasera 18 gennaio su Rai 2 in seconda serata alle 23:45 circa, e si potrà seguire anche in live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand.