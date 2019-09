Streghe, la reunion di Alyssa Milano e Holly Marie Combs in Grey's Anatomy

Grey's Anatomy regalerà ai fan di Streghe un'attesa reunion: le attrici Alyssa Milano e Holly Marie Combs reciteranno infatti insieme in un episodio del medical drama che andrà in onda sugli schermi di ABC il 10 ottobre.

L'evento fa parte di un progetto più ampio chiamato CastFromThePast e che coinvolgerà anche altri show cult del passato.

Alyssa Milano e Holly Marie Combs, come accaduto in Streghe, interpreteranno in Grey's Anatomy il ruolo di due sorelle che devono decidere se far staccare le macchine che tengono in vita la loro terza sorella dopo che la donna viene dichiarata morta a livello cerebrale a causa di un incidente.

Holly ha commentato la notizia su Twitter sottolineando quanto sia emozionata per l'opportunità di ritornare sul set accanto all'amica e collega:

#castfromthepast with all the feels and I mean ALLLLLLLLLLLLLLLLL. https://t.co/W3qNg3QnGv — Holly Marie Combs (@H_Combs) September 16, 2019

L'idea #CastFromThePast comprende anche le reunion di Blues Brothers - il mito continua grazie alla presenza di John Goodman e Dan Aykroyd nella seconda stagione di The Conners martedì 8 ottobre, di Wet Hot American Summer con Michael Ian Black e Lake Bless in Bless with Mess, e Girlfriends con l'apparizione di Tracee Ellis Ross in black-ish.

Nella serata di mercoledì 9 ottobre, invece, le star di Cin Cin Kirstie Alley, Rhea Perlman, John Ratzenberger e George Wendt reciteranno insieme in The Goldbergs: mentre Adam Brody e Leighton Meester, dopo The O.C., saranno nuovamente uno accanto all'altra in Single Parents.

Giovedì 10 ottobre Jerry Ferrara affiancherà la sua co-star di Think Like a Man, Romany Malco, in A Million Little Things. Venerdì spazio poi alla reunion di Drew Carey Show con Deidrich Bader, Drew Carey, Ryan Stiles e Kathy Kinney sul set di American Housewife. Ken Jeong ritroverà poi Constance Wu in Fresh Off the Boat dopo il successo del film Crazy & Rich.

L'evento televisivo si concluderà quindi con la reunion di Castle - Detective tra le righe in The Rookie: Nathan Fillion reciterà accanto a Jon Huertas e Seamus Deaver.