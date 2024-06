Street Fighter: svelata la data di uscita del film basato sulla popolare serie di videogiochi

Sony Pictures e Legendary hanno fissato una data di uscita per il film live-action su Street Fighter, nonostante i registi di Talk to Me Danny e Michael Philipou abbiano abbandonato il progetto all'inizio del mese.

Il live-action di Street Fighter concorrerà con il film spaziale di Ryan Gosling Project Hail Mary, visto che entrambi arriveranno nei cinema il 20 marzo 2026.

Chris Evans: la foto in versione Street Fighter scatena i commenti online

I dettagli del film e i problemi con i registi

Al momento non si sa altro sul live-action di Street Fighter basato sulla longeva serie di giochi di combattimento della Capcom. Il film non ha un cast né un regista, dopo che alcuni conflitti di programmazione hanno costretto i Philipou a concentrarsi sul loro titolo della A24 Bring Her Back, con Sally Hawkins e Billy Barratt. La produzione doveva iniziare a breve, ma è comprensibile che sia stata rimandata di parecchio. Tuttavia, c'è tutto il tempo per rimettersi in carreggiata. La Sony deve essere piuttosto sicura di avere un piano di riserva se è riuscita a comunicare una data di uscita.

Locandina di Street Fighter: The Legend of Chun-Li

Chiunque ne sia incaricato farà bene a sfuggire all'ombra infamante dell'adattamento live-action del 1994 diretto da Steven de Souza, Street Fighter - Sfida Finale, con Jean-Claude Van Damme, Raul Julia e Ming-Na Wen. Fu stroncato al momento dell'uscita, ma nei decenni successivi divenne un titolo cult.

Oltre a questo, ci sono stati degli spin-off in live-action e adattamenti successivi dedicati alla serie videoludica dell'universo Street Fighter, come il film del 2009 Street Fighter: La leggenda diretto da Andrzej Bartkowiak e sceneggiato da Justin Marks, e la serie web del 2014 Street Fighter: Assassin's Fist.