Tra Stranger Things, Hazbin Hotel e The Traitors, l'Area Movie di Lucca Comics 2025 registra un successo

Area Movie spegne 15 candeline a Lucca Comics & Games 2025 con oltre 50 eventi, anteprime internazionali, ospiti iconici e installazioni immersive che hanno trasformato la città in un set cinematografico a cielo aperto.

Una foto del Lucca Comics 2025
NOTIZIA di 03/11/2025

L'edizione 2025 dell'Area Movie di Lucca Comics & Games si chiude con un grande successo: sei location sold out, star globali, anteprime attesissime e una community che ha risposto con un entusiasmo contagioso. Un compleanno speciale, quello dei 15 anni, celebrato con cinema, serie tv e fan in festa.

Dalle icone internazionali alle anteprime: 15 anni di Area Movie

L'Area Movie di Lucca comics & Games 2025, curata da QMI, ha portato nel cuore della città oltre 50 appuntamenti e più di 10 anteprime tra grande e piccolo schermo. A illuminare la manifestazione, uno degli eventi più attesi dell'intero festival: l'incontro con le star di Stranger Things - Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin e Noah Schnapp, insieme ai creatori Matt e Ross Duffer - accolti da una piazza San Michele trasformata in una Hawkins lucchese, con un gigantesco Vecna a dominare l'orizzonte.

A celebrare i 10 anni di Netflix in Italia, invece, un evento al Teatro del Giglio con Stefano Rapone, Yotobi, Carolina Crescentini e Zerocalcare - quest'ultimo protagonista di una sorpresa attesissima: l'annuncio del titolo della sua prossima serie animata, Due spicci.

Lucca Comics & Games 2025: i doppiatori di Hazbin Hotel ed Helluva Boss scatenano l'Inferno con i suoi fan Lucca Comics &amp; Games 2025: i doppiatori di Hazbin Hotel ed Helluva Boss scatenano l'Inferno con i suoi fan

Prime Video ha incendiato il Giglio con i doppiatori di Hazbin Hotel - Rossa Caputo, Oreste Baldini, Daniele Giuliani e Riccardo Suarez - tra karaoke infernali e fan in delirio. E non è mancato il tocco misterioso: un gruppo di incappucciati ha marciato per le vie della città per poi rivelare sul community carpet le proprie identità... quelle di Alessia Marcuzzi e del cast di The Traitors.

Masterclass, anime cult e horror notturno

Al Teatro del Giglio, la platea ha trattenuto il respiro per la masterclass di Luc Besson e per la presentazione del suo nuovo film Dracula - L'amore perduto, accompagnato da Matilda De Angelis. L'animazione ha brillato con Cartoon Network e il creatore Ben Bocquelet per Lo Strano e Meraviglioso Mondo di Gumball, mentre Disney ha portato una tripletta di eventi: Disney Twisted-Wonderland: La serie animata, la nuova Cat's Eye - Occhi di Gatto e una serata speciale per i 20 anni di Star Wars: Episodio III - La vendetta dei Sith.

Un'immagine tratta dalla serie animata Lo straordinario mondo di Gumball
Tra le esperienze più amate, si confermano le Notti Horror curate da Roberto De Feo: serate sold out che hanno alternato cult come Essi vivono di Carpenter a nuove produzioni come Ben - Rabbia Animale di Johannes Roberts e Monster on a Plane di Ezra Tsegaye. Culmine dell'orrore: l'anteprima italiana dei primi episodi di IT: Welcome to Derry.

C'è stato spazio anche per i maestri della creatività fantastica: Angel's Egg di Mamoru Oshii (con Yoshitaka Amano), No Other Choice di Park Chan-wook, classici nipponici come Ne Zha, anime amatissimi come Re:ZERO (con Rie Takahashi) e Fullmetal Alchemist Brotherhood (ospite Yasuhiro Irie). L'amore per il festival è stato infine celebrato in sala con I Love Lucca Comics & Games di Manlio Castagna: un film sulla community, per la community.

Esperienze immersive diffuse in città - dal Derry Bus di Sky al sotterraneo di Predator: Badlands fino al padiglione Crunchyroll - hanno trasformato Lucca in una mappa da esplorare controllando solo una bussola: quella del fandom più appassionato d'Europa.