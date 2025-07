Stranger Things 5, l'attesissimo trailer della serie Netflix annuncia l'inizio dell'epica battaglia finale

Dopo mesi di attesa, Netflix ha finalmente pubblicato il primo trailer di Stranger Things 5, l'attesissima ultima stagione di una delle serie di maggior successo della piattaforma. Il capitolo conclusivo dell'avventura soprannaturale ambientata a Hawkins arriverà poi in streaming a novembre.

Stranger Things: ecco il primo teaser trailer della stagione finale

Se alla fine della stagione precedente avevamo visto, attraverso gli occhi inorriditi di Joyce e Hopper, il Sottosopra invadere il mondo reale, all'inizio della quinta e ultima stagione di Stranger Things, come mostra il teaser di oltre due minuti pubblicato oggi, Vecna, il mostro demoniaco in cui si è trasformato Henry Creel, è arrivato a Hawkins.

Siamo nell'autunno del 1987 e la cittadina americana è rimasta segnata dall'apertura dei portali. Il gruppo di Lenora e i ragazzi di Hawkins sono uniti da un unico obiettivo: trovare e uccidere Vecna, che sembra svanito nel nulla.

A complicare la missione, il governo ha messo la città in quarantena militare e ha intensificato la caccia a Undici, costringendola a nascondersi di nuovo.

Con l'avvicinarsi dell'anniversario della scomparsa di Will si fa strada una paura pesante e familiare. La battaglia finale è alle porte e con essa un'oscurità più potente e letale di qualsiasi altra situazione mai affrontata prima. Per porre fine a quest'incubo è necessario che il gruppo al completo resti unito, per l'ultima volta.

Quando saranno pubblicati su Netflix gli episodi Stranger Things 5

Creata dai fratelli Duffer, composta da 8 episodi totali, la stagione finale della serie sarà distribuita da Netflix in tre parti, come annunciato a maggio durante il TUDUM. Il primo blocco di puntate (dalla 1 alla 4) arriverà in streaming il 26 novembre, il secondo blocco (dalla 5 alla 7) il 26 dicembre, mentre per il gran finale bisognerà attendere il 1º gennaio 2026. Tutti e tre i volumi saranno disponibili, nelle date indicate, dalle 2:00 del mattino in poi.

Il cast dell'ultima stagione

Stranger Things: una scena della terza stagione

In occasione della quinta stagione, tutto il cast principale di Stranger Things tornerà a Hawkins. Ci saranno Winona Ryder nel ruolo di Joyce Byers e David Harbour nel ruolo di Jim Hopper.

Millie Bobby Brown tornerà nei panni di Undici, Finn Wolfhard in quelli di Mike Wheeler, Gaten Matarazzo sarà ancora una volta Dustin Henderson, Caleb McLaughlin sarà Lucas Sinclair e Noah Schnapp Will Byers.

Torneranno anche Joe Keery (Steve Harrington), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Maya Hawke (Robin Buckley.

Le new entry della stagione finale sono Nell Fisher (Holly Wheeler), Jake Connelly (Derek Turnbrow) e Alex Breaux (il Tenente Akers). Anche la star di "Terminator" Linda Hamilton si unisce al cast in un ruolo ancora misterioso.