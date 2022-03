Stranger Things 4, Robert Englund parla della sua partecipazione alla serie Netflix

Sapremo anche quando Stranger Things 4 arriverà su Netflix, ma questo non vuol dire che l'attesa non si faccia sentire... E anche Robert Englund, guest star della serie, non vede l'ora di vedere i nuovi episodi. Nel frattempo, però, ci racconta anche qualcosina sul suo ruolo.

Come riporta anche WGTC, ai microfoni di Gibson TV Englund ha affermato di essere in fermento per l'arrivo della serie su Netflix.

"Beh, sto aspettando la quarta stagione di Stranger Things, ma per via del COVID e tutto ciò che ha a che vedere con la pandemia, e il fatto che i ragazzi e David Harbour e praticamente tutti in quello show sono delle star adesso, sono rimasti un po' indietro [con i tempi di produzione]" ha infatti spiegato, aggiungendo poi "Ma io ho già girato il mio episodio, quindi sono in attesa come fan"

Da quel che sappiamo sul ruolo di Englund nello show, l'attore interpreterà Victor Creel "un uomo squilibrato e minaccioso, rinchiuso in un ospedale psichiatrico per un raccapricciante omicidio negli anni '60", e a quanto pare avrà a che fare con l'inquietante Creel House, una delle location chiave della nuova stagione, come i può vedere anche nei trailer e i vari promozionali condivisi finora.

La prima parte di Stranger Things 4 approderà il 27 maggio su Netflix, seguita dalla seconda parte che invece è programmata per il 1 luglio.