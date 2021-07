Stranger Things 4, David Harbour: "Un grande segreto di Hopper verrà rivelato in questa stagione"

L'interprete dello Sceriffo Hopper in Stranger Things, David Harbour, promette grandi colpi di scena per quanto riguarda il suo personaggio nella quarta stagione della serie Netflix.

David Harbour promette grandi cose per Hopper in Stranger Things 4. L'attore interprete dello Sceriffo di Hawkins ha rivelato in una recente intervista che scopriremo diversi retroscena sul passato del suo personaggio nella quarta della serie Netflix.

Stranger Things: David Harbour in una foto della serie

"Prima di tutto, adoro questa stagione, è la mia preferita" ha raccontato infatti Harbour ai microfoni di Entertainment Tonight "Lo dico spesso, ma credo che gli script continuino a migliorare sempre di più. Le dimensioni dello show aumentano, e allo stesso tempo le cose si fanno tanto più divertenti quanto drammatiche. C'è della roba davvero intensa in questa stagione".

In particolare, sarà il suo personaggio, Jim Hopper, ad essere sotto i riflettori: "Avremo modo di vedere la versione più vulnerabile di Hopper, e riveleremo diversi elementi della sua backstory ai quali finora avevamo solo fatto riferimento in qualche scena, con gli scatoloni in soffitta. Tutti questi fili diversi [che si intrecciano], e potremo assistere a una sorta di rinascita del personaggio".

"Nella terza stagione era quest'uomo che cercava di crescere una figlia adolescente, e in un certo senso era ancora intrappolato in questo mondo pieno di oscurità. Adesso però lo vediamo riemergere come un essere umano differente. Ha una certa vulnerabilità, ma anche una sorta di brutalità di cui avrà bisogno per sopravvivere in Russia" continua l'attore, aggiungendo anche un'interessante informazione...

"Vedremo un nuovo lato di Jim e alcune delle mie cose preferite [che lo riguardano]. E c'è qualcosa di molto grosso in questa stagione, di cui ero consapevole fin dalla prima scena di Hopper nella serie, di cui speculavamo anche con i fratelli Duffer di tanto in tanto, quando pensavamo che non avremmo ricevuto un rinnovo nemmeno per una seconda stagione... Èd è davvero divertente vedere come un'idea, un segreto che avevamo già da 5 anni e che stavamo utilizzando in modo piuttosto discreto per informare il resto della narrazione, verrà finalmente portata sullo schermo".

Di cosa pensate si tratterà?