Stranger Things 3: i protagonisti svelano con quali supereroi Marvel vorrebbero collaborare

Stranger Things tornerà con la terza stagione a luglio su Netflix e i giovani protagonisti della serie, che ha molti riferimenti al mondo dei fumetti, hanno ora svelato con quali eroi della Marvel vorrebbero collaborare se dovessero affrontare una minaccia potenzialmente catastrofica per la Terra. Il cast dello show dei fratelli Duffer è stato infatti protagonista di un atteso panel che si è svolto all'Emerald City Comic Con di Seattle, e ha risposto alla curiosa domanda.

Gaten Matarazzo ha dichiarato: "Per qualche motivo, penso che Dustin e Tony Stark sarebbero una combinazione davvero divertente. Ma è molto simile a Dustin e Steve, quindi sceglierei qualcuno di diverso. Penso che sarebbero davvero divertenti. Thor e Dustin potrebbero essere altrettanto divertenti".

Caleb McLaughlin ha invece avuto dei problemi a scegliere: "Amo tutti i personaggi della Marvel. Sto semplicemente provando a pensare al carattere di Lucas e se si infastidirebbe velocemente. Forse Black Panther. Reagirebbe "Uhhh nessun altro qui somiglia a noi, amico"".

Finn Wolfhard, interprete di Mike Wheeler, non riusciva a pensare a un possibile abbinamento. Gaten è però intervenuto per aiutarlo: "Penso che Mike e Bruce Banner sarebbe una combinazione davvero figa. Sarebbero tutti concentrati sulla scienza e cose simili".

Il suo amico ha però replicato: "Aspetta, quindi semplicemente Bruce Banner e non Hulk? Sarebbe come dire che dovrei unire le forze con un licantropo, ma solo in versione umana".

La terza stagione di Stranger Things debutterà sulla piattaforma di streaming il 4 luglio e, oltre al gruppo di giovani star che ritorneranno a vivere delle incredibili avventure, questa volta ambientate durante il periodo estivo, nella città di Hawkins si assisterà all'introduzione di nuovi personaggi, tra cui quello di Maya Hawke che avrà il ruolo della giovane Robin, una ragazza che lavora nel centro commerciale insieme a Steve, personaggio interpretato dall'attore Joe Keery, vendendo gelati nel negozio chiamato Scoops Ahoy.