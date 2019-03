Stranger Things 3: nelle foto ufficiali ritornano i giovani protagonisti!

Marica Lancellotti

Stranger Things 3 si prepara a tornare su Netflix: le prime foto ufficiali e il trailer ci avvertono che l'appuntamento è fissato per i primi giorni di luglio 2019 con i nuovi episodi e con i nostri giovani, amati protagonisti.

Dustin, Eleven, Lucas, Mike, Will e la new entry della scorsa stagione Max sono pronti al ritorno dopo un intero anno d'assenza (nonostante siano apparsi in un video a tema natalizio per salutare il nuovo Spelacchio, l'albero di Natale di Roma): lo faranno il 4 luglio 2019 su Netflix con la terza stagione della sempre amatissima Stranger Things. E, da quanto si può intuire dalle prime immagini, sarà un ritorno davvero in grande stile! Almeno a giudicare dalle camicie indossate da Millie Bobby Brown, dalle uniformi di Steve e della sua giovane collega (interpretata da Maya Hawke, figlia di Uma Thurman ed Ethan Hawke) ma soprattutto dalla magliette indossate da Gaten Matarazzo, su cui spicca se non per colore almeno per umorismo quella con la scritta Roastbeef e una mucca che si sta arrostendo al sole. Moda che non ha lasciato scampo neppure al più serioso Jim Hopper (David Harbour), che, accanto a Winona Ryder, sfoggia una poco sobria camicia a tinte pastello. Molte cose, insomma, che portano Stranger Things ad essere ancora una volta perfettamente allineato alle manie del momento. E d'altronde fu proprio la serie, nel 2016, al suo esordio, a contagiare tutti con il revival di oggetti e capi d'abbigliamento anni '80, diventando un vero e proprio fenomeno culturale.

Al di là dei vestiti e della tranquillità tipica dell'estate, dalle parti di Hawkins si nascondono altri terribili pericoli, che il gruppetto di amici, interpretati da Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Sadie Sink, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp e Millie Bobby Brown, sarà costretto ad affrontare, come si evince dalle loro espressioni atterrite in una in particolare delle foto. Sarà di nuovo il Demogorgone? Sicuramente, vista la sua fugace apparizione nel trailer, ma la minaccia, questa volta, potrebbe essere davvero più seria, tanto da mettere in pericolo di vita alcuni dei piccoli protagonisti.