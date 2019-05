Stranger Things 3: Coca-Cola omaggia la serie Netflix con un'edizione speciale

Stranger Things 3 arriverà in estate su Netflix, ma prima ancora arriverà qualcosa che ci farà sentire in qualche modo tornati agli anni '80: Coca-Cola rimetterà in commercio la New Coke e lo farà solo perchè agli abitanti di Hawkins le sue bollicine piacciono davvero molto.

A partire da domani, 24 maggio, e solo per un periodo di tempo limitato, la Coca-Cola Company riporterà in auge quella New Coke che ha rappresentato un caso unico nella storia dell'azienda. Proprio nel 1985 infatti, esattamente l'anno in cui è ambientata la terza stagione di Stranger Things, venne immessa sul mercato la bevanda con una nuova formula: era la New Coke.

I consumatori, però, recepirono malissimo il cambiamento, tanto da dar vita a vere e proprie proteste pubbliche e prendere d'assalto gli scaffali dei supermercati per far scorte della Coca-Cola "a vecchia formula". Inutile dire che la vita della New Coke fu brevissima, appena 79 giorni prima che la Coca-Cola company decidesse di ritiararla dal mercato per evidente insuccesso. Oggi però, alla vigilia dei nuovi episodi di Stranger Things (che arriveranno su Neflix il 4 luglio 2019), l'azienda ha deciso di "riprovarci" cavalcando l'onda della nostalgia e perchè, come ha sottolineato il responsabile marketing: "Non ci prendiamo mai troppo sul serio".