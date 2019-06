Stranger Things 3: il cast della serie Netflix terrorizza i turisti al museo delle cere

In occasione dell'arrivo di Stranger Things 3 su Netflix, il cast si è divertito a terrorizzare turisti e fan al museo Madame Tussauds di New York.

Mentre Stranger Things 3 è alle porte, il suo cast si diverte a terrorizzare turisti in giro per New York. La "colpa" in questo caso non è tutta di Millie Bobby Brown e compagni ma anche di Jimmy Fallon, che ha organizzato lo scherzo per il suo Tonight Show.

In occasione dell'arrivo imminente della terza stagione di Stranger Things su Netflix, il museo delle cere di Madame Tussauds di New York ha dedicato una sala alla serie con esposte le statue di cera dei giovani protagonisti. O almeno con quelle che dovevano essere delle statue e che erano, invece, gli attori in carne e ossa nei panni dei propri personaggi. Le reazioni? Le più disparate: da chi, spaventato dall'improvviso animarsi delle statue, è balzato in piedi urlando, a chi ha sorriso felice per la piacevole sorpresa, fino alla ragazzina che, arrivata nella sala in compagnia di mamma e fratello, ha cominciato a saltare di gioia alla vista di quelli che devono evidentemente essere tra i suoi attori preferiti.

Ecco il video integrale:

Tra la riproduzione fedele del Demogorgone e l'ambientazione lugubre, il dettaglio forse più spaventoso è però Jimmy Fallon con tanto di parrucca rossa e occhiali tondi a voler imitare la povera Barb, l'amica di Nancy scomparsa nella prima stagione nel Sottosopra, ma rimasta sempre nel cuore della fanbase dello show.

Stranger Things 3 arriverà su Netflix il prossimo 4 luglio. La sinossi ufficiale dei nuovi episodi dello show creato dai fratelli Duffer per Netflix anticipa: "L'estate si scalda a Hawkins (Indiana) nell'estate del 1985. La scuola è finita, c'è un nuovo centro commerciale in città e i nostri protagonisti stanno diventando grandi. Sbocciano storie d'amore e le dinamiche del gruppo iniziano a complicarsi, i ragazzi dovranno capire come crescere insieme, senza separarsi. Nel frattempo, il pericolo incombe. La citta è minacciata da nemici vecchi e nuovi, Undici e i suoi amici si trovano di fronte ad un'inquietante verità: il male non finisce mai, anzi continua ad evolversi. Dovranno fare squadra per sopravvivere e ricordare sempre che l'amicizia è più forte della paura".