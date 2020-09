Storie Maledette, no di Franca Leosini alle repliche in tv: ecco perché

Franca Leosini ha svelato uno dei misteri dell'estate: perché la RAI non inserisce le repliche di Storie maledette nei palinsesti estivi. Intervistata da Selvaggia Lucarelli alla festa de Il Fatto Quotidiano la conduttrice e giornalista ha spiegato: "In carcere la situazione e la vita delle persone cambiano".

Storie maledette è uno dei programmi più amati della RAI grazie anche a Franca Leosini che conduce la trasmissione dal 1994. Ieri alla festa de Il Fatto Quotidiano la Leosini è stata intervistata da Selvaggia Lucarelli che le ha chiesto come mai Storie maledette non va mai in replica, ecco cosa ha svelato la conduttrice: "Sarebbe anche economicamente vantaggioso, ma in carcere la situazione e la vita delle persone cambiano. Riproporre quella storia, a distanza di anni, non sarebbe rispettoso nei loro confronti delle persone che hanno scelto di scendere con me nell'inferno del loro passato", una scelta giusta che dimostra la grande professionalità con cui la Leosini si approccia ai suoi interlocutori.

Storie Maledette: Franca Leosini intervista Sabrina Misseri (di spalle)

Franca Leosini ha detto che se la RAI decidesse di mandarle in onda senza il suo consenso sarebbe pronta a dimettersi: "Sarebbe una violenza nei confronti delle persone che si sono affidate a me". Nel corso degli anni è capitato anche che la conduttrice sia stata corteggiata da un detenuto: Una volta un detenuto mi ha mandato le misure dei suoi attributi ha detto Franca Leosini "Mi ha scritto una lettera molto dettagliata ma non gli ho risposto_" ha detto Franca Lesini a Selvaggia Lucarelli che scherzosamente la punzecchiava dicendo: "Poteva essere interessante".

Franca Leosini sta preparando per RAI 3 'Che fine ha fatto Baby Jane?', che verrà trasmesso in prima serata su RAI3 il 27 e 28 dicembre. Il programma segue la vita dei serial killer rilasciati dalla prigione dopo decenni di detenzione e provano a reinserirsi nella società.